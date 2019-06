Dossiers d'immigration non traités: 64 demandes acceptées en mai

(Québec) Le président de l'Association québécoise des avocats et avocates en droit de l'immigration, Guillaume Cliche-Rivard, juge « inexplicable, illogique et insensé » que Québec n'ait accepté en mai que 64 dossiers d'une pile de 18 000 dossiers non traités qui s'étaient accumulés sur ses bureaux au fil des années.