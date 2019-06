Fitzgibbon, Charette et D'Amours blanchis par la Commissaire à l'éthique

Mais M e Mignolet s'inquiète « de l'utilisation des mécanismes en matière d'éthique et de déontologie » mis à la disposition des députés lorsqu'utilisés à la veille d'une campagne électorale. L'ex-député caquiste Claude Surprenant avait déposé six demandes d'enquêtes « à l'aube du déclenchement des dernières élections », des faits qui pouvaient remonter jusqu'à quatre années auparavant.

Pour la Commissaire, « les déclarations et interventions du ministre n'avaient pu, de manière raisonnable et prévisible, être au bénéfice d'Héroux-Devtek [...] », le lien d'affaires entre les deux firmes « est trop ténu ».

La Commissaire relève aussi que conformément au code d'éthique, le ministre Fitzgibbon avait confié ses actions à un mandataire indépendant à l'intérieur des délais prévus et, par conséquent, « n'a pas commis de manquement » et ne s'est pas mis en situation de conflit d'intérêt.

Les enquêtes sur M. Charette et Mme D'Amours prennent leur source dans une dénonciation de Claude Surprenant. Il dénonçait l'embauche d'Alexandra Lauzon, la fille de Mme D'Amours, députée de Mirabel, par M. Charette, député de Deux-Montagnes. Mme Mignolet observe que la députée d'Amours « s'est exclue de discussions du caucus régional relatives à l'embauche de sa fille, et n'est pas intervenue dans le processus d'embauche auprès des autres députés ».