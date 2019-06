L'agronome Louis Robert trahi par son propre ministère

(Québec) Alors qu'il était à l'emploi du ministère de l'Agriculture (MAPAQ), Louis Robert a voulu dénoncer l'ingérence du privé dans la recherche publique sur les pesticides. Non seulement les fonctionnaires chargés d'enquêter sur ses préoccupations n'ont-ils donné aucune suite à ses démarches, ils ont même divulgué son identité à ses supérieurs.

Les hauts fonctionnaires du ministère ont commis des « manquements majeurs » dans le traitement d'une plainte de l'agronome, conclut la Protectrice du citoyen, Marie Rinfret, dans un rapport lapidaire publié jeudi.

« Malheureusement, l'ampleur qu'ont pris les événements peut amener des personnes à croire qu'une divulgation de leur part pourrait leur coûter leur réputation personnelle et leur crédibilité professionnelle », dénonce-t-elle.

Le rapport a entraîné la démission du sous-ministre de l'Agriculture, Marc Dion, jeudi, a confirmé une source gouvernementale.

M. Robert, qui a travaillé au MAPAQ pendant 32 ans, s'inquiétait de l'influence du privé dans la gestion du Centre de recherche sur les grains (CEROM), un organisme largement subventionné par les fonds publics.

En octobre 2017, il a adressé ses préoccupations à la responsable du suivi des divulgations de son ministère. Cette fonctionnaire est chargée de recevoir en toute discrétion les plaintes internes afin d'encourager la dénonciation d'actes répréhensibles, tel que le prévoit la loi.

Or, la fonctionnaire Geneviève Masse a conclu qu'elle n'était pas habilitée à enquêter sur l'organisme, une analyse erronée selon la Protectrice du citoyen. Elle n'a pas non plus signalé la situation à d'autres chiens de garde de l'État, comme la Protectrice du citoyen.

La responsable de l'éthique au ministère, Guylaine Lebel, a pour sa part assuré à M. Robert qu'il recevrait une copie de l'analyse de Mme Masse. Mais il ne l'a jamais vue.

Frustré que sa plainte soit restée lettre morte, M. Robert s'est tourné vers les médias pour dénoncer la situation. Après la parution de reportages l'an dernier, le ministère a lancé une enquête interne. Louis Robert a finalement été congédié fin janvier.

À ce jour, M. Robert ne fait plus confiance au processus de dénonciation du ministère.

Fonctionnaire promue

Non seulement la plainte de l'agronome est-elle restée lettre morte, la confidentialité du processus de divulgation a été violée. Mme Masse a transmis son identité au sous-ministre Marc Dion, le même sous-ministre qui l'a finalement congédié en janvier dernier.

Mme Masse se trouve en effet en situation de « conflit de loyauté », constate la Protectrice. M. Dion l'a nommée à son poste et c'est à lui qu'elle doit rapporter d'éventuels actes répréhensibles commis par un employé.

Depuis, Geneviève Masse a obtenu une promotion. Elle est désormais sous-ministre adjointe au ministère de l'Agriculture. Elle est donc le bras droit de Marc Dion.

Cette promotion a été annoncée par le gouvernement Legault le 16 janvier, huit jours avant le congédiement de Louis Robert.

Louis Robert n'avait pas rappelé La Presse au moment d'écrire ces lignes.

« Trahi »

Aux yeux du Syndicat des professionnels du gouvernement (SPGQ), qui représente l'agronome et qui conteste son congédiement, le verdict de la Protectrice du citoyen est sans appel.

« Bien sûr qu'il a été trahi, a dénoncé la présidente du SPGQ, Line Lamarre. C'est tout à fait inacceptable. [...] Il est clair pour nous que la liberté d'expression de nos membres va devoir être revue et que leur obligation de loyauté ne peut pas être supérieure à leur obligation de protéger la société. »

Elle juge la situation d'autant plus choquante que la fonctionnaire chargée de protéger Louis Robert a été promue.

« C'est clair que l'imputabilité des décideurs est mise à mal, a-t-elle dit. [...] Tout ce qu'il y a dans ce dossier-là est une histoire d'horreur. »

À l'Assemblée nationale, Québec solidaire a pressé le gouvernement Legault de « revoir la loi trouée » qui vise à protéger les lanceurs d'alerte dans les ministères.

Le ministre de l'Agriculture, André Lamontagne, n'a pas voulu commenter le rapport devant les parlementaires, disant vouloir attendre la conférence de presse de Mme Rinfret. En janvier, il a déclaré avoir personnellement autorisé le congédiement de Louis Robert. Il avait fait volte-face peu après en disant avoir commis une « erreur ».