Justin Trudeau nomme une ambassadrice pour les femmes

Le premier ministre Justin Trudeau a nommé une première ambassadrice pour les femmes, la paix et la sécurité.

Jacqueline O'Neill, qui a déjà assumé plusieurs postes au sein d'organisations internationales, sera la nouvelle ambassadrice, dont la mission sera de promouvoir la politique étrangère féministe du gouvernement libéral.

Mme O'Neill fournira aussi des conseils au gouvernement pour mieux protéger les droits des femmes et des filles qui font face à la violence et à l'insécurité.

Depuis 2011, elle était conseillère auprès du gouvernement fédéral sur les enjeux de sécurité et de paix touchant les femmes.

Elle a contribué à élaborer les politiques sur le genre et la sécurité à l'OTAN, à l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe et aux Nations unies.

Mme O'Neill est aussi cofondatrice de la Roméo Dallaire Child Soldiers Initiative, qui tente de mettre fin au recrutement d'enfants dans les conflits armés.

« Lorsque les femmes voient leurs droits respectés et participent à la prévention des conflits et à l'établissement de la paix, elles aident à réaliser une paix durable », a déclaré le premier ministre Trudeau dans un communiqué.

La ministre des Affaires étrangères Chrystia Freeland a parlé de Mme O'Neill comme d'une « chef de file mondiale dans ce domaine et une championne de l'égalité des sexes au Canada et à l'échelle internationale ».