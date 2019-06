Financement du PLC: Justin Trudeau sollicite... Pascal Bérubé

«Au mois d'octobre, le Canada devra prendre une décision importante. Votre contribution d'aujourd'hui nous aidera à rassembler les Canadiens et à défendre l'avenir meilleur dans lequel nous croyons tous profondément», écrit le chef libéral dans sa missive.

Et le chef péquiste Pascal Bérubé a eu la surprise de recevoir cette lettre signée par Justin Trudeau à son bureau de circonscription à Matane. La lettre est même en partie personnalisée, puisqu'il y est appelé Pascal, a-t-il souligné en entrevue.

D'autres souverainistes ont fait état dans les médias sociaux du fait qu'ils avaient reçu cette même lettre de Justin Trudeau. Certains en ont rigolé, en se demandant où donc le Parti libéral du Canada avait trouvé sa liste d'envoi, puisqu'ils n'ont jamais été sympathisants du PLC.

La Presse canadienne a posé la question au Parti libéral du Canada, qui affirme que cette lettre a circulé «partout au pays» et que le PLC s'assure de respecter la protection des renseignements personnels des gens.

«Les partis et leurs chefs ont souvent recours à des lettres de financement comme celle-ci pour communiquer avec davantage de Canadiens afin d'amasser les dons nécessaires à l'approche d'une campagne importante. Cette lettre a été circulée partout au pays et dans les deux langues officielles», a répondu le PLC.

«La protection des renseignements personnels des Canadiennes et des Canadiens avec qui nous entrons en contact dans le cadre de ce travail demeure la priorité absolue du Parti libéral du Canada, et ce, dans toutes les opérations, activités d'organisation et communications», a-t-on ajouté.