Femmes autochtones : Trudeau «accepte» le terme «génocide»

(Ottawa) Le premier ministre Justin Trudeau confirme qu'il « accepte » les conclusions du rapport d'enquête sur les femmes et filles autochtones disparues et assassinées, incluant l'utilisation du terme « génocide », au centre de nombreux débats depuis hier.

« Nous avons demandé cette enquête nationale sur les femmes et filles autochtones disparues et assassinées au pays », a indiqué M. Trudeau, qui participe aujourd'hui à une conférence sur l'égalité des sexes à Vancouver.

« Les commissaires avaient le mandat d'écouter la vérité de ces familles et de faire des recommandations. Nous les remercions pour leur travail et nous acceptons leurs conclusions, y compris celle que ce qui s'est passé équivaut à un génocide », a-t-il ajouté, répondant aux questions des journalistes.

Lors de la cérémonie officielle du dépôt du rapport d'enquête hier à Gatineau, Justin Trudeau n'a pas prononcé une seule fois le mot génocide, parlant plutôt d'une « honte » et d'une journée « inconfortable » pour les Canada et ses institutions. Ses ministres David Lametti et Carolyn Bennett, appelés à réagir, n'ont pas non plus utilisé le terme.

« Il y a plusieurs débats qui se déroulent sur les mots et leur utilisation », a poursuivi le premier ministre Trudeau. « Nous voulons, comme leaders et citoyens, mettre l'accent sur les actions qui doivent être prises [pour mettre fin] à cette tragédie », a-t-il dit.

Justin Trudeau a prononcé une première fois le terme « génocide », dont l'utilisation fait couler l'encre depuis la publication du rapport final, lors de son discours d'ouverture d'une plénière à l'occasion de la conférence Women Deliver.

« Plus tôt aujourd'hui [hier], les commissaires de l'Enquête nationale ont présenté leur rapport final, dans lequel ils identifient une violence tragique vécue par les femmes et filles autochtones qui équivaut à un génocide », a-t-il dit devant l'auditoire, en appuyant bien sur le mot « génocide ». Il l'a aussi répété ce matin avant de prendre les questions.

Dans un rapport accablant à l'endroit du gouvernement du Canada et de ceux des provinces et territoires, l'ENFFADA conclut que « nous sommes en présence d'un génocide ». Le système colonial, la Loi sur les Indiens, la rafle des années 60 et les pensionnats indiens figurent parmi les fondements de ce « génocide canadien ».

Les commissaires ont dû justifier l'emploi du terme, chargé de sens, qui pourrait porter ombrage au reste du rapport et aux témoignages des familles de victimes. Mais selon la commissaire en chef, Marion Buller, cette conclusion était « inévitable », et il est nécessaire que le débat se fasse.

La commission d'enquête a d'ailleurs produit un rapport supplémentaire intitulé Une analyse juridique du génocide pour étayer son raisonnement, notamment en s'appuyant sur des principes de droit international émanant des Nations unies.