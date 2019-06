Ottawa ferme son ambassade au Venezuela

Le pays sud-américain est en proie à une profonde crise, alors que le président de l'assemblée nationale revendique lui aussi la tête de l'état, dans un contexte de crise économique et alimentaire.

« Alors que le Venezuela sombre de plus en plus dans la dictature et que les Vénézuéliens continuent de souffrir aux mains du régime illégitime de Maduro, le régime a pris des mesures pour limiter la capacité des ambassades étrangères à fonctionner au Venezuela, en particulier celles qui préconisent le rétablissement de la démocratie au Venezuela », a déploré Chrystia Freeland, ministre des Affaires étrangères, par le biais d'un communiqué émis dimanche en fin d'après-midi.

« Malheureusement, à la fin du mois, les diplomates canadiens au Venezuela ne seront pas en mesure d'obtenir une accréditation diplomatique sous le régime de Maduro, et leurs visas expireront. Par conséquent, nous n'avons d'autre choix que de suspendre temporairement nos activités à l'ambassade du Canada au Venezuela, et ce, dès maintenant », a-t-elle poursuivi.

Ottawa demande aux ressortissants canadiens qui ont besoin d'assistance consulaire de rejoindre directement Affaires mondiales Canada ou encore de s'adresser à l'Ambassade du Canada en Colombie, située à Bogota.

Mme Freeland a ajouté dans son communiqué que ses services se penchaient sur le statut des diplomates vénézuéliens installés au Canada.

Le gouvernement fédéral recommande aux Canadiens d'éviter tout voyage dans ce pays.