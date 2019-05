Andrew Scheer blâme la Chine pour la crise des opioïdes

La Chine est responsable de la crise des opioïdes au Canada, selon le chef conservateur Andrew Scheer, et Ottawa doit lui demander des comptes.

« La source principale de fentanyl illégal au Canada vient de Chine par des conteneurs et par la poste. Et la majorité de la substance aboutit en Colombie-Britannique », a déclaré M. Scheer.

Dans un discours précédent où il avait détaillé sa politique étrangère en vue des prochaines élections, M. Scheer s'en était particulièrement pris à la Chine, à la querelle qu'elle entretient avec Ottawa depuis l'arrestation de la dirigeante de l'entreprise Huawei en sol canadien.

Pendant que Meng Wanzhou attend son extradition possible vers les États-Unis, deux citoyens canadiens - Michael Spavor et Michael Kovrig - ont été arrêtés sans raison à Pékin et la Chine a cessé ses importations de canola canadien.

Début mai à Montréal, tout comme vendredi à Québec, le chef conservateur a enjoint Justin Trudeau à mieux tenir tête au gouvernement chinois.