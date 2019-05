Un conservateur cite un passage du manifeste du tireur de Christchurch

La députée Tracey Ramsey a été estomaquée de voir l'élu puiser dans le texte, et ce, pour attaquer un témoin musulman qui était venu comparaître devant le comité permanent de la justice et des droits de la personne, mardi dernier.

«Le contenu de l'ordinateur [d'Alexandre] Bissonnette montre qu'il cherchait constamment du matériel de commentateurs anti-immigration, "alt-right" [...] sur le président américain Donald Trump et sur les musulmans», a-t-il exposé.

Le témoin qui s'est attiré les foudres de l'élu conservateur avait établi un lien entre le conservatisme et les attaques perpétrées par des extrémistes. Pour ce faire, Faisal Khan Suri a utilisé en exemple le cas du tireur de la mosquée de Québec.

«C'était extrêmement inapproprié. Et je pense qu'Andrew Scheer a l'obligation, comme chef de parti, de dénoncer le comportement de son député, dire qu'on ne devrait pas partager le manifeste d'un meurtrier», a-t-elle lâché en entrevue avec La Presse, vendredi.

Rappelons que le tireur d'origine australienne, dont la première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern a juré de ne jamais prononcer le nom, avait inscrit plusieurs noms sur son arme, dont celui d'Alexandre Bissonnette.

Au bureau d'Andrew Scheer, on s'est montré satisfait que Michael Cooper se soit excusé auprès du témoin, ce qu'il a fait après une discussion à huis clos du comité, car c'«était la bonne chose à faire», a signalé la porte-parole Virginie Bonneau dans un courriel à La Presse.

«Par contre, son point général demeure. Il est dangereux et irresponsable de lier conservatisme et actes de violence de masse. Ce genre de réthorique ne fait qu'enflammer le débat», a-t-elle ajouté.

«Vous devriez avoir honte»

C'est le réseau CBC qui a révélé en premier, hier soir, ce qui s'est joué en comité plus tôt cette semaine.

Le comité se penchait sur la propagation de propos haineux en ligne. Le débat a tourné au vinaigre lorsque le député Cooper s'est offusqué du parallèle. Pour étayer son propos, il a puisé dans le manifeste que le tireur a laissé derrière lui.

«Il a laissé un manifeste de 74 pages dans lequel il a dit : "Le conservatisme est du corporatisme déguisé, et je ne veux rien savoir de ça. La nation qui reflète le plus mes valeurs politiques et sociales est la République populaire de Chine"», a-t-il énoncé.