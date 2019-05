Environnement: le NPD présente son plan d'action

Le document, intitulé Pour l'urgence climatique et des emplois de qualité, est « le plus complet que le NPD n'ait jamais proposé », de l'aveu même du parti.

Il prévoit la création de 300 000 emplois en lien avec la transition énergétique, la fin des subventions aux énergies fossiles, des économies de 900 $ par famille sur les coûts énergétiques, de nouvelles mesures d'aide à l'achat d'un véhicule électrique et ouvre la porte à la gratuité des transports collectifs.

Un gouvernement néodémocrate exempterait les véhicules zéro émission de la taxe fédérale, en plus de bonifier l'incitatif fédéral de 5000 $ à l'achat ; celui-ci pourrait graduellement atteindre 15 000 $ pour les véhicules fabriqués au Canada.

Cette somme s'ajouterait aux incitatifs provinciaux, comme celui pouvant atteindre 8 000 $ au Québec.

Le NPD prévoit également aider les entreprises à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre (GES) et « conserver les emplois au Canada » afin de soutenir le passage à une économie à faible émission de carbone.

S'il était porté au pouvoir, l'automne prochain, le NPD éliminerait immédiatement les subventions aux énergies fossiles et adopterait des objectifs de réduction des émissions de GES d'ici 2030 « basés sur la science » afin de limiter l'augmentation de la température de la Terre à 1,5 Celsius et serait imputable de leur atteinte.

Au Canada, les subventions aux énergies fossiles atteignaient 58 milliards de dollars (43 milliards USD) en 2015, selon un document de travail du Fonds monétaire international rendu public au début du mois, soit 1191 $ par habitant.

Le NPD entend également faire en sorte que tous les nouveaux bâtiments construits au pays d'ici 2050 seront « zéro émission nette ».

Le parti s'engage par ailleurs à respecter le savoir autochtone, à stimuler la recherche et la fabrication dans le domaine des énergies propres et à soutenir les travailleurs et les collectivités touchés par l'évolution de l'économie.