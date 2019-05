Accusé d'arrogance, Legault envisage de prolonger la session

(Québec) Le gouvernement Legault a confirmé jeudi qu'il pourrait prolonger la session parlementaire pour faire adopter les projets de loi sur la laïcité et sur l'immigration. Ce développement survient alors que l'opposition l'accuse de faire preuve d'« arrogance ».

François Legault a fait valoir que les parlementaires travaillent depuis déjà plusieurs semaines sur les pièces législatives controversées. Il tient à ce qu'elles soient avalisées par l'Assemblée nationale avant la pause estivale, qui doit normalement commencer le 14 juin.

« Faut-il siéger au mois de juillet ? Est-ce qu'il faut poursuivre tout le mois de juin ? Ce sont des choses qu'on va discuter avec l'opposition », a indiqué le premier ministre.

Le gouvernement a confirmé mercredi que les élus siégeront exceptionnellement lundi prochain. En temps normal, cette journée est consacrée au travail en circonscription des députés, même en session intensive.

Si ce temps supplémentaire ne permet pas de faire avancer l'étude des projets de loi, les caquistes sont prêts à siéger plus longtemps, a assuré M. Legault.

« Les députés de la CAQ tiennent à faire adopter ces deux projets de loi et ils sont prêts à faire ce qu'il faut », a-t-il dit.

« On essaie de faire notre travail »

Les libéraux estiment pour leur part qu'ils ne font pas d'obstruction dans le dossier de la laïcité et sur la réforme du système d'immigration. Le chef par intérim du parti, Pierre Arcand, estime que le ministre Simon Jolin-Barrette « manque de flexibilité ».

« [Que le] gouvernement cesse cette arrogance. Nous, on essaie de faire notre travail [...]. On fait des propositions, on essaie de trouver des solutions », a dit M. Arcand jeudi.