Justin Trudeau reçoit Mike Pence

M. Pence a fait ces commentaires jeudi matin au cours d'une séance de photos avec le premier ministre, sur la colline du Parlement, alors que le vice-président entamait une brève visite d'une journée à Ottawa, sa première en tant que lieutenant de Donald Trump. Le président lui-même n'a jamais effectué de visite officielle à Ottawa depuis son élection en 2016 - il était toutefois venu au Canada en 2018 pour le sommet du G7 dans Charlevoix.

M. Pence a également déclaré jeudi que les relations entre les deux pays étaient plus solides que jamais, grâce au leadership de MM. Trump et Trudeau.

La ratification éventuelle du nouvel accord commercial dominera un ordre du jour chargé, alors que les deux dirigeants se réuniront à huis clos. Mais ils ont tous les deux précisé que les relations avec la Chine figureront également en tête des discussions bilatérales.

Alors que M. Trudeau a promis d'évoquer ce qu'il appelle la « régression des droits des femmes aux États-Unis », aucun des deux dirigeants n'a abordé la question lors de la brève séance de photos, jeudi matin. Certains États américains ont récemment adopté des lois antiavortement, tentant de forcer la Cour suprême des États-Unis à reconsidérer sa décision dans son arrêt historique Roe c. Wade, en 1973, qui prévoit une protection constitutionnelle du libre choix des femmes.

M. Pence a assuré le premier ministre que l'administration Trump s'employait à faire adopter par le Congrès le nouvel accord de libre-échange - ce qui est loin d'être acquis.

« Je tiens à assurer à la population canadienne que le premier ministre a mené une négociation difficile, à l'instar de notre président », a déclaré M. Pence. « Je tiens à vous assurer que nous déployons des efforts énergiques pour obtenir une ratification au Congrès des États-Unis cet été.

« Le président Trump et moi-même croyons que la relation entre les États-Unis et le Canada n'a jamais été aussi forte, ce qui témoigne de son leadership, de votre leadership, et des liens qui ont été forgés au fil des générations par ceux et celles qui ont servi en uniforme, côte à côte », a déclaré M. Pence après avoir signé le livre d'or dans le foyer des Communes.

Le vice-président Pence devrait également déposer une gerbe de fleurs au Cimetière militaire national, à Ottawa, avant de rentrer à Washington plus tard jeudi.