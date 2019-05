Environnement: Legault prié de voir plus large

La Fédération médicale étudiante du Québec (FMEQ), ainsi que les trois partis d'opposition, exhortent le premier ministre François Legault à élargir son champ de vision et d'action en environnement.

Ils ont tenu un point de presse conjoint mercredi, à l'Assemblée nationale, pour fournir des exemples concrets de l'impact des changements climatiques sur la santé et demander au gouvernement d'en faire plus notamment en verdissement urbain.

Dimanche dernier, au terme du conseil général de la Coalition avenir Québec (CAQ) axé sur l'environnement, M. Legault a annoncé qu'il faisait de l'électricité la pièce maîtresse de sa vision environnementale : exploiter l'énergie verte pour réduire l'utilisation du pétrole et créer de la richesse.

Il faut élargir la vision, identifier les facteurs provoquant des problèmes de santé et agir contre ceux-ci, ont martelé les groupes, mercredi.

La pollution et les changements climatiques représentent un risque réel pour la santé des Québécois, a soutenu Roxanne St-Pierre Alain, externe en médecine en troisième année à l'Université de Sherbrooke, et déléguée aux affaires internationales de la FMEQ.

Pensons aux vagues de chaleur qui ont frappé la province au cours des dernières années - l'été dernier à Montréal, 66 décès ont été causés par la canicule, a rappelé Mme St-Pierre Alain.

La maladie de Lyme est un autre exemple concret de l'impact des hausses des températures, selon la FMEQ. Alors que seuls cinq cas avaient été répertoriés au Québec en 2011, ce chiffre s'élevait à 219 l'été dernier.

En outre, au Québec, on estime à plus de 44 000 le nombre d'enfants souffrant d'asthme causé par les pollutions émises par les véhicules à essence.

Il y a aussi des effets sur la santé mentale, selon la FMEQ. « On ne peut que compatir avec les victimes des inondations de ce printemps dernier à la grandeur du Québec, particulièrement en connaissant leur risque d'éprouver de la détresse psychologique, soit sous la forme de dépression ou de syndrome post-traumatique, qui est quatre fois plus élevé suivant les inondations, a déclaré Mme St-Pierre Alain. Tous ces impacts sur la santé montrent qu'il y a une urgence d'agir. »

La FMEQ représente plus de 4000 étudiants en médecine au Québec.