Québécois détenu à Oman: Trudeau se dit «préoccupé»

(Ottawa) Le premier ministre Justin Trudeau - interpellé par la famille du Québécois André Gauthier, détenu à Oman - se dit « préoccupé » par le sort de l'homme originaire du Saguenay, mais refuse de s'avancer sur une intervention possible d'Ottawa.

Les proches d'André Gauthier réclament que le premier ministre exerce la pression politique nécessaire pour rapatrier l'homme d'affaires au pays, dans les plus brefs délais.

« Nous sommes préoccupés par tout Canadien qui se trouve en situation consulaire difficile. Ça fait longtemps que nous sommes engagés avec lui, avec son dossier, avec sa famille. Nous allons continuer d'être actifs à ce niveau-là », a brièvement réagi Justin Trudeau devant les journalistes à son arrivée à la rencontre hebdomadaire de son cabinet.

M. Trudeau n'a pas voulu préciser s'il avait l'intention de durcir le ton dans ce dossier, comme le demande la famille d'André Gauthier.

En entrevue à La Presse, il y a deux jours, le fils de M. Gauthier, Alexis Gauthier, déplorait l'inaction du Canada malgré le fait que les autorités canadiennes soient au fait de l'affaire depuis au moins janvier 2017. La famille a également recours aux services de l'avocate Radha Stirling, de l'organisme Detained in Dubai.

L'organisation de justice criminelle et civile vient en aide aux personnes détenues injustement dans le pays. À La Presse, Mme Stirling a soutenu que le Canada avait beaucoup de pouvoir et que si M. Trudeau « montre des muscles », il « pourra obtenir quelque chose ». Elle souhaite d'ailleurs s'entretenir cette semaine avec le premier ministre.

André Gauthier a d'abord été emprisonné à Dubaï du 30 décembre 2015 au 26 avril 2017, sans avoir de procès et sans accusations formelles, selon sa famille. Il a été relâché en attendant les procédures d'appel. Il s'est par la suite rendu à Oman vers le début de février pour obtenir un passeport au consulat du Canada.

Mais au moment de prendre l'avion pour revenir au pays, il a été arrêté par les autorités locales. Il y est emprisonné depuis trois mois.

-Avec Dominique Talbot