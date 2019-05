Immigration: tensions entre Anglade et Jolin-Barrette

(Québec) Les relations sont plus tendues que jamais entre le gouvernement Legault et le Parti libéral. Alors que l'étude détaillée du projet de loi qui réforme le système d'immigration se poursuit cette semaine, le ministre Simon Jolin-Barrette accuse l'opposition officielle de faire du « niaisage ».

À moins de trois semaines de la fin des travaux parlementaires, la députée libérale Dominique Anglade a présenté mardi trois conditions pour rendre le projet de loi 9 sur l'immigration « acceptable ». Parmi ces conditions, les libéraux demandent à Québec de poursuivre le traitement des quelque 18 000 dossiers non traités de l'ancien système d'immigration, plutôt que les annuler comme prévu. Le PLQ souhaite aussi que le gouvernement n'impose pas de conditions aux immigrants (comme la réussite d'un test de valeurs) pour obtenir leur résidence permanente.

« Je demande aux députés libéraux d'agir avec sérieux », a-t-il martelé mardi. Il a accusé du même souffle l'opposition officielle d'être « comme Québec solidaire », c'est-à-dire de faire « des menaces [et du blocage parlementaire]. »

« Aujourd'hui, on a eu des menaces de la part de Dominique Anglade, qui dit que si ses conditions ne sont pas remplies, [elle va] bloquer », a dit M. Jolin-Barrette.

En point de presse, la porte-parole libérale en matière d'immigration n'a pourtant pas parlé de blocage et s'est défendue de faire de l'obstruction. Mme Anglade a toutefois comparé l'étude du projet de loi 9 à d'autres pièces législatives qui ont nécessité par le passé plus de 120 heures d'étude en commission parlementaire.

Selon elle, des projets de loi similaires à celui qui est présenté par le gouvernement de la Coalition avenir Québec (CAQ) ont nécessité par le passé « au moins » 80 heures en étude détaillée.

La session parlementaire prend fin le 14 juin prochain pour la pause estivale. Québec n'a pas annoncé si le projet de loi 9 serait adopté sous bâillon, advenant que son étude en commission parlementaire s'étire.