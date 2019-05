Les échos des collines

La Presse Chaque samedi, nos correspondants parlementaires de Québec et d'Ottawa nous livrent un coup d'oeil décontracté sur l'actualité de la dernière semaine.

Pétition pour la démission de Trudeau

Agrandir La députée conservatrice Candice Bergen PHOTO SEAN KILPATRICK, LA PRESSE CANADIENNE

Le suspense est intenable : que répondra le gouvernement de Justin Trudeau ? La députée conservatrice Candice Bergen a déposé jeudi en Chambre une pétition signée par 15 597 personnes qui demandent la démission du premier ministre Justin Trudeau. En vertu du règlement de la Chambre des communes, le gouvernement dispose de 45 jours civils au maximum pour répondre à une pétition. « Je veux que les pétitionnaires sachent que nous en sommes aux derniers jours de cette législature [...]. Toutefois, je voulais présenter cette pétition en leur nom et demander au gouvernement de l'examiner sérieusement », a déclaré Mme Bergen en déposant le document. Le chef de l'opposition officielle, Andrew Scheer, a réclamé la démission de Justin Trudeau en février dernier dans la foulée de l'affaire SNC-Lavalin. Le premier ministre est toujours en poste. Secousse verte

Agrandir Le député du Parti vert de Nanaimo-Ladysmith, Paul Manly PHOTO CHAD HIPOLITO, LA PRESSE CANADIENNE

La victoire du Parti vert lors de l'élection partielle qui a eu lieu la semaine dernière dans la circonscription de Nanaimo-Ladysmith, en Colombie-Britannique, continue de faire des vagues à Ottawa. Le Nouveau Parti démocratique et le Parti libéral se livrent à une joute politique à la Chambre des communes dans l'espoir de réaffirmer leur credo environnemental. Les deux partis ont déposé des motions de leur cru visant à décréter une « urgence climatique nationale ». Mais à les entendre cette semaine, on pourrait se demander s'il ne s'agit pas dans leur cas d'une « urgence politique nationale » pour freiner la montée du Parti vert à cinq mois des élections fédérales... À ne pas inviter au même lancement...

Agrandir La députée libérale Isabelle Melançon PHOTO IVANOH DEMERS, ARCHIVES LA PRESSE

Ce n'est pas un froid, mais bien un vortex polaire qu'il y a entre la ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy, et la députée libérale Isabelle Melançon, porte-parole de l'opposition officielle dans ces domaines. Elles se chamaillent depuis des semaines à l'Assemblée nationale. La plus récente passe d'armes est survenue jeudi, alors que Mme Melançon a reproché à la caquiste de tarder à réviser les deux lois sur le statut de l'artiste, une mesure prévue à la politique culturelle du Québec déposée par les libéraux en juin 2018. « Que répond la ministre au Conseil québécois du théâtre qui écrit que le milieu se sent pris en otage du bon vouloir et de l'agenda politique du gouvernement dans ce dossier ? Et s'il vous plaît, ne me répondez pas que vous n'avez pas le contrôle de l'agenda comme vous l'avez fait lors de l'étude des crédits. C'était indécent ! », a lâché Mme Melançon. La ministre a répliqué : « J'aimerais dire aux gens du Conseil du théâtre de ne pas écouter les campagnes de peur et de propagande qui se déroulent depuis des mois et qui sont faites par ma collègue, qui se fait un malin plaisir... » Elle n'a pas eu le temps de terminer sa phrase : le leader parlementaire libéral s'est levé pour faire des reproches à la caquiste, et son vis-à-vis du gouvernement a sauté dans la mêlée, tentant de défendre sa collègue... Du théâtre parlementaire, quoi ! Plus vite !

Agrandir Le premier ministre François Legault PHOTO JACQUES BOISSINOT, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE

Le premier ministre François Legault a rencontré jeudi tous les hauts fonctionnaires et les sous-ministres, à Québec. Il leur a demandé entre autres de trouver les moyens nécessaires pour que l'implantation de la maternelle 4 ans avance plus rapidement. Une promesse qui s'avère plus coûteuse et plus longue à réaliser que prévu. Déjà l'automne dernier, il avait fait part de sa déception devant les journalistes, alors que l'on apprenait que seulement 250 classes supplémentaires pourraient être ouvertes à la rentrée de 2019. « Ça ne va pas assez vite à mon goût ! », avait-il lancé. Mais « préparez-vous pour la rentrée de septembre 2020, avait-il ajouté. Il va y en avoir, des classes de maternelle 4 ans, pour septembre 2020 ! » Or la réalité l'a rattrapé quelques mois plus tard... Comme l'a reconnu récemment le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, en commission parlementaire, ce ne sont toujours que 250 classes supplémentaires qui seront créées pour la rentrée de 2020, selon les prévisions du Ministère. Ce n'est qu'à compter de 2021 que le rythme sera plus soutenu. Bonemine Richard

Agrandir La députée péquiste de Duplessis, Lorraine Richard PHOTO JACQUES BOISSINOT, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE

Dans les albums d'Astérix, Bonemine, l'épouse du chef Abraracourcix, est souvent fâchée. Son courroux vise souvent la jeune et accorte épouse d'Agecanonix. La furie blonde n'aurait pas désavoué Lorraine Richard, la députée péquiste de Duplessis, jeudi. Cette dernière a pété les plombs dans un couloir de l'hôtel du Parlement et apostrophé publiquement le co-chef de Québec solidaire (QS), Gabriel Nadeau-Dubois. Pour elle, il était inacceptable qu'un politicien tente de marquer des points en se désolidarisant de ses pairs. En point de presse la veille, M. Nadeau-Dubois avait annoncé que son parti n'approuverait pas un projet de loi qui vise à hausser l'allocation jusqu'ici non imposable des députés. Pour QS, le projet de loi devrait engager le gouvernement à procéder à une réforme de la rémunération des élus, promise depuis longtemps. Les élus disposent d'une allocation remboursable sans pièces justificatives de 18 000 $, mais Ottawa a annoncé qu'elle serait désormais imposable. Le projet de loi fait en sorte que l'impact financier de cette mesure du fédéral sera nul pour les élus. M. Nadeau-Dubois avait aussi critiqué le régime de pension des élus, pour lequel ils ne paient que 20 % des prestations. En outre, un député qui a siégé 17 ans peut prendre sa retraite à 60 ans, avec son plein salaire. Acrobaties « FCKD UP »

Agrandir La députée du Nouveau Parti démocratique Brigitte Sansoucy PHOTO JUSTIN TANG, LA PRESSE CANADIENNE