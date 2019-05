Un rare gouvernement minoritaire à Terre-Neuve-et-Labrador

Les citoyens de Terre-Neuve-et-Labrador se sont réveillés vendredi matin avec le premier gouvernement minoritaire en près de 50 ans dans la province, et les commentaires acrimonieux des différents chefs de partis ont jeté un voile d'incertitude sur la durée de survie du gouvernement libéral.

Au terme du dépouillement des bulletins, jeudi soir, les libéraux du premier ministre sortant Dwight Ball ont conservé 20 des 40 sièges de l'assemblée législative, alors que les conservateurs de Ches Crosbie en ont arraché 15. Les néo-démocrates ont récolté trois sièges, et deux députés indépendants ont été élus.

Sur le plan du partage des votes, les libéraux sont arrivés en tête à 43,9 % des suffrages exprimés. Les conservateurs les talonnent à 42,6 %.

Cette mince victoire de M. Ball témoigne de l'insatisfaction des électeurs à l'égard de son gouvernement depuis qu'il a remporté une majorité écrasante en 2015.

Dans son discours de victoire à Corner Book, M. Ball a évoqué la nécessité d'une collaboration entre les partis à l'assemblée législative, tout en critiquant ensuite M. Crosbie pour avoir mené « une campagne très sale ».

Il a reconnu les difficultés de la province au cours de ses premières années au pouvoir et a promis de rester humble au cours de son deuxième mandat.

De l'autre côté de l'île, dans la région de Saint-Jean, M. Crosbie a refusé de concéder la victoire aux libéraux et a prédit que le gouvernement libéral ne survivrait pas une année. Le chef conservateur a parlé d'une « situation d'instabilité constitutionnelle » et s'est engagé à contacter ses collègues indépendants et néo-démocrates dans les prochains jours.

M. Crosbie devait s'adresser aux médias vendredi, mais son point de presse a été reporté à vendredi prochain. Il ne manque qu'un seul siège aux libéraux pour détenir la majorité parlementaire, et les partis d'opposition n'ont pas assez de députés pour renverser le gouvernement.

Des rumeurs courent sur ce que pourraient faire deux députés indépendants, Eddie Joyce et Paul Lane, qui sont d'anciens libéraux. M. Lane, qui a également déjà siégé comme conservateur, a affirmé vendredi sur Twitter qu'il ne se joindrait à aucun parti. Ne comptant aucun député sortant et ne proposant des candidats que dans 14 circonscriptions, le NPD a tout de même réussi à obtenir trois sièges, dont un pour la chef de parti Alison Coffin. Le NPD a récolté 6,3 % des suffrages. Dans son discours, jeudi soir, Mme Coffin a félicité le chef libéral pour sa « bonne campagne », mais elle lui a aussi dit qu'il s'était fait une « adversaire formidable ».