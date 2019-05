Jour de vote à Terre-Neuve-et-Labrador

Des sondages récents suggèrent que les libéraux, qui cherchent un second mandat, sont dans une course serrée contre les progressistes-conservateurs, dirigée par l'avocat Ches Crosbie - fils de l'ancien ministre fédéral John Crosbie.

Bien qu'aucun gouvernement à Terre-Neuve-et-Labrador n'ait servi moins de trois mandats consécutifs, les libéraux ne sont que trop conscients du fait qu'une série d'élections provinciales récentes ont fait tomber les gouvernements sortants.

Depuis juin dernier, cinq gouvernements sortants n'ont pas réussi à se faire réélire, dont quatre étaient libéraux.

Les libéraux de Terre-Neuve-et-Labrador ont lutté pour relancer une économie en perte de vitesse et s'attaquer à une dette énorme, avec à leur tête un chef qui n'a pas vraiment su se faire apprécier par l'électorat.

Cependant, les conservateurs de M. Crosbie ont beaucoup de problèmes politiques à résoudre maintenant qu'ils sont blâmés pour la débâcle de plusieurs milliards de dollars qu'est le projet hydroélectrique de Muskrat Falls.

Le projet a en effet été approuvé par un gouvernement conservateur précédent. Muskrat Falls a maintenant deux ans de retard et son coût initial a doublé pour atteindre 12,5 milliards.

Les résidants ont été avertis que leurs tarifs d'électricité devront doubler pour couvrir les coûts, et une enquête judiciaire en cours a permis de recueillir des informations troublantes sur ce mégaprojet qui a déraillé.

De plus, l'électorat ne semble pas particulièrement apprécier M. Crosbie, cet avocat et recrue politique qui a été élu chef conservateur il y a un peu plus d'un an.

Ches Crosbie promet évidemment du changement.

Les néo-démocrates de la province, dirigés par l'économiste Alison Coffin, ont été pris au dépourvu lorsque Dwight Ball, un ancien pharmacien, a déclenché des élections anticipées afin d'éviter un conflit avec le vote fédéral de cet automne. Il n'y a que 14 candidats du NPD qui se présentent aux élections provinciales ; il en faudrait 26 de plus pour couvrir toutes les circonscriptions.

Lorsque les élections provinciales ont été déclenchées, les libéraux détenaient 27 sièges sur 40, les conservateurs huit, le NPD deux et il y avait trois indépendants.