 Élection partielle en Colombie-Britannique: les libéraux analysent leur cuisante défaite 

Le candidat élu, Paul Manly, ira rejoindre Elizabeth May et ils seront dorénavant deux députés verts aux Communes. M. Manly a récolté presque 38 % des voix.

Les libéraux, eux, n'ont obtenu que 11 % du vote, loin derrière les conservateurs-à 25 %-et les néo-démocrates-à 23 %.

À son arrivée au bureau sur la colline parlementaire mardi matin, le premier ministre Justin Trudeau a dit y voir la preuve que les Canadiens sont préoccupés par les changements climatiques.

Il a vanté sa décision d'imposer une taxe sur le carbone aux provinces qui n'ont pas de plan pour lutter contre ces changements. Mais il a refusé de commenter le coût politique que les électeurs de Colombie-Britannique ont pu lui faire payer pour son achat d'un pipeline.

M. Trudeau a assuré qu'à moins de six mois des élections, son parti travaillerait fort pour convaincre les Canadiens de choisir un gouvernement qui luttera contre les changements climatiques, « pas juste un parti ». Il a ainsi laissé entendre que Mme May ne pourra pas faire élire assez de députés pour former un gouvernement en octobre.

Son analyse a été reprise par la plupart de ses ministres venus le rejoindre à son bureau pour la réunion du cabinet du mardi matin. Certains se sont également consolés du fait que le siège de Nanaimo-Ladysmith n'appartenait pas aux libéraux, rappelant que les élections complémentaires sont toujours dures sur les gouvernements en place.