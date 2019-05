Colombie-Britannique: les libéraux analysent la victoire des verts

Le candidat élu, Paul Manly, ira rejoindre Elizabeth May et ils seront dorénavant deux députés verts aux Communes. M. Manly a récolté presque 38% des voix.

Les libéraux, eux, n'ont obtenu que 11% du vote, loin derrière les conservateurs, à 25%, et les néo-démocrates, à 23%.

À son arrivée au bureau sur la colline parlementaire mardi matin, le premier ministre Justin Trudeau a dit y voir la preuve que les Canadiens sont «préoccupés par les changements climatiques».

«C'est un message clair que les Canadiens veulent de l'action sur les changements climatiques», a-t-il dit après avoir vanté sa décision d'imposer une taxe sur le carbone aux provinces qui n'ont pas mis en place un plan de lutte aux changements climatiques.

Puis, il a laissé entendre que les Canadiens, en octobre, n'auront à choisir qu'entre un gouvernement libéral ou un gouvernement conservateur.

«Évidemment, on va travailler encore plus fort dans les mois à venir pour s'assurer que les Canadiens choisissent un gouvernement qui va pouvoir lutter contre les changements climatiques et pas juste un parti», a-t-il glissé.

Il a quitté le point de presse alors que les journalistes lui demandaient quel effet sa décision d'acheter un pipeline a pu avoir sur le vote de lundi. La question restée sans réponse.

L'an dernier, le gouvernement Trudeau a payé 4,5 milliards pour le pipeline Trans Mountain, assurant ainsi un avenir au projet délaissé par la compagnie Kinder Morgan. Le ministre fédéral des Ressources naturelles, Amarjeet Sohi, rappelait encore mardi matin qu'une décision finale sur ce projet serait prise par le gouvernement avant le 18 juin.