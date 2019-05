Produits menstruels: Hajdu déplore le comportement de Bernier

Il a fallu peu de temps pour que le chef autoproclamé du Parti populaire lui réplique : «Madame la ministre, je me fous totalement de votre hygiène personnelle. C'est vous qui en faites une question politique en essayant d'acheter des votes avec des tampons».

«En tant que femme responsable, je n'ai pas de conseils [...] à recevoir sur l'hygiène personnelle de votre part. Les produits menstruels sont une nécessité [...] et non une question politique», écrivait l'élue montréalaise lundi .

Le Beauceron a multiplié les salves sur son compte Twitter ces dernières heures pour dire toute son indignation face à cette annonce faite vendredi dernier. Et un tweet de la ministre Mélanie Joly l'a tout particulièrement fait sortir de ses gonds.

Il en a rajouté une couche mardi après-midi. «Mélanie Joly : en tant que femme responsable, j'exige que le gouvernement s'occupe de mon hygiène personnelle et paie mes tampons!», a ironisé l'ancien élu conservateur.

La ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et du Travail, Patty Hajdu, l'instigatrice de la démarche, a poussé un léger soupir lorsqu'on lui a demandé de commenter les sorties du député de Beauce. «C'est typique d'un homme qui n'a pas pris le temps de réfléchir aux expériences différentes que peuvent vivre les femmes», a-t-elle lâché.

«C'est pour cela qu'on veut plus de femmes en politique. Ce n'est pas tant qu'on fait de la politique différemment. La différence, c'est le genre de défi que nous voyons de notre perspective, et les solutions que nous pouvons proposer», a argué Mme Hajdu.

La ministre n'a pas voulu dire si les propos de Maxime Bernier étaient sexistes. Elle s'est contentée de dire que «les attaques personnelles ne devraient pas faire partie du discours politique».