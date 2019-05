Conseil général du PLQ: les libéraux divisés sur la laïcité

(Drummondville) - Les libéraux sont divisés dans le débat sur la laïcité et sur l'enjeu du port de signes religieux pour les employés de l'État en position d'autorité.

Réunis en conseil général ce week-end à Drummondville, une ligne de fracture s'est précisée entre une aile militante de plus en plus vocale (qui souhaite un rapprochement vers le compromis Bouchard-Taylor) et ceux qui défendent la position traditionnelle du parti pour la protection des libertés individuelles.

La députée libérale Dominique Anglade, dont l'organisation de campagne se précise en vue de la course à la direction du parti, a réitéré samedi qu'il est « important qu'on poursuive cette conversation » au cours des prochaines semaines. L'ex-ministre a récemment affirmé au caucus de son parti qu'elle était favorable au compromis Bouchard-Taylor.

En matinée, lors d'une plénière sur les enjeux identitaires, les militants libéraux semblaient d'abord favorables à la protection des libertés individuelles. Mais après quelque temps, de nouvelles voix se sont fait entendre pour exiger davantage de souplesse sur cette position.

« Il faut trouver des mécanismes pour que les militants qui viennent ici puissent émettre leurs opinions », a affirmé Mme Anglade, insatisfaite que le débat ait pris fin sans que tous les militants qui faisaient la file devant un micro puissent s'exprimer.

La plateforme de Rizqy est prête

Marwah Rizqy, élue pour la première fois dans la circonscription de Saint-Laurent en octobre dernier, a pour sa part confirmé samedi que sa plateforme pour la course au leadership du parti était prête. Ni à gauche ni à droite, celle-ci sera « pragmatique », a-t-elle dit, sans toutefois officialiser sa candidature.

« Il y a plusieurs militants qui nous ont rappelé que c'était important de rester dans nos positions, ancrées dans nos valeurs », a dit la députée concernant l'enjeu de la laïcité.