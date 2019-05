 Inconduite sexuelle: le PCC n'avait pas assez enquêté sur Rick Dykstra, dit un rapport 

Le parti avait embauché l'avocate Carole Nielson il y a plus d'un an pour enquêter sur le cas de M. Dysktra, qui a pu continuer à être candidat aux élections de 2015 malgré des allégations d'inconduite sexuelle.

M. Dykstra nie avoir fait quoi que ce soit de mal, et a perdu son siège en Ontario lors des élections, qui se sont tenues avant que les allégations ne soient rendues publiques.

Le rapport de Mme Nielson indique que les responsables du parti n'avaient pas effectué une enquête exhaustive sur les allégations, étant donné qu'il n'y avait pas de protocole clair pour traiter de telles plaintes.

Le parti s'est fié aux propos de M. Dykstra, selon lesquels la police avait enquêté et avait décidé de ne pas déposer d'accusations contre lui. Or, Mme Nielson souligne que le parti n'avait pas pris la peine de confirmer l'information avec les policiers.

La police dit avoir abandonné l'enquête puisque la plaignante ne voulait pas aller de l'avant.

« Sans principes directeurs pour guider la réaction de l'équipe de campagne à la situation, chaque membre de l'équipe de campagne s'est appuyé sur sa propre approche du bon sens face à la situation », affirme Mme Nielson dans son rapport.

« Il n'est pas étonnant, dans ce contexte, que des conclusions différentes aient été tirées et que toutes les pistes d'enquête n'aient pas été explorées adéquatement. »