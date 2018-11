Bloc québécois: Yves-François Blanchet se lance dans la course

Yves-François Blanchet a confirmé lundi après-midi qu'il se lance dans la course à la direction du Bloc québécois. Il était entouré des députés Marilène Gill et Gabriel Ste-Marie.

L'«Ex» de Radio-Canada s'était retiré la semaine dernière de l'émission diffusée au Réseau de l'information (RDI) et de toutes ses autres activités publiques pour entamer une période de réflexion.

Au moins cinq des dix députés bloquistes l'ont assuré de leur appui s'il se lance dans la course à la direction et l'ensemble du caucus l'a invité à tenter l'aventure.

Le chef intérimaire Mario Beaulieu de même que les députés Luc Thériault, Monique Pauzé, Gabriel Ste-Marie et Rhéal Fortin ont déjà révélé qu'ils appuieront M. Blanchet, sans attendre de voir quel autre candidat pourrait se présenter.

«Je ne veux pas diminuer l'importance d'autres candidatures, mais moi j'ai fait mon lit, a réitéré Rhéal Fortin. Je vais travailler avec Yves-François Blanchet, je l'appuie. Je pense, effectivement, que c'est une bonne nouvelle pour le Bloc québécois, c'est une bonne nouvelle pour le Québec qu'un homme de cette valeur-là accepte de s'impliquer en politique.»

«Je souhaite que le meilleur l'emporte, mais d'après moi le meilleur c'est lui», a répondu le député Louis Plamondon lorsqu'une journaliste lui a demandé s'il voulait un couronnement.

La candidature de l'ex-député du Parti québécois suscite de grands espoirs au Bloc québécois après des mois de déchirements.

Yves-François Blanchet n'avait pourtant pas ménagé ses critiques envers l'ex-chef du Bloc québécois Martine Ouellet, lors de la crise qui a secoué le parti, ce qui pourrait déplaire aux militants qui appuyaient Mme Ouellet. Le chef intérimaire Mario Beaulieu a tenté depuis de rapprocher les deux camps qui se sont opposés durant près de huit mois.

Le député Xavier Barsalou-Duval, qui avait soutenu Mme Ouellet jusqu'à ce que les militants lui montrent la porte, ne se formalise pas des prises de position passées du candidat.

«Il s'est dit bien des choses pendant la crise et puis je pense que là, on est rendu à tourner la page, a-t-il expliqué. On passe à autre chose. Moi, je regarde en avant.»

Il n'a pas encore décidé s'il allait donner son appui à M. Blanchet.

«C'est les membres qui doivent décider s'il y aura un couronnement ou s'il n'y aura pas de couronnement, puis il sera important de voir aussi qui seront les autres candidatures», a-t-il répondu.

Marilène Gill, qui est également demeurée fidèle à Mme Ouellet jusqu'au bout, se réjouit de la candidature d'Yves-François Blanchet, mais réserve son appui.

«C'est certain que, pour moi, c'est une annonce positive, a-t-elle affirmé lundi avant-midi. On a envie qu'il y ait une course à la chefferie avec des candidats totalement crédibles et intéressants et, pour ma part, M. Blanchet en est un.

«Pour ce qui est de l'appui, je vais attendre de voir s'il y a d'autres candidats qui se présentent aussi et à ce moment-là bien sûr, je pourrai me positionner», a-t-elle ensuite précisé.

Elle a toutefois ajouté qu'elle trouve la candidature de l'ex-péquiste encore plus intéressante depuis qu'elle a pu discuter avec lui lundi matin.

Yves-François Blanchet doit également rencontrer, lors de son passage à Ottawa, Gabriel Ste-Marie et Monique Pauzé, avec qui il n'avait pas encore eu l'occasion d'échanger en personne comme il l'a fait avec leurs collègues au cours des dernières semaines. À l'issue de sa visite à Ottawa, M. Blanchet aura ainsi rencontré tous les députés bloquistes, selon une source proche du parti.

Il est devenu commentateur après sa carrière en politique québécoise. Il a été député du Parti québécois de 2008 à 2014 et a été ministre de l'Environnement au sein du gouvernement minoritaire de Pauline Marois.

D'autres candidats se sont montrés intéressés à devenir chef du Bloc québécois. C'est le cas de Christian Hébert, un agriculteur de la région de Portneuf. Le député Michel Boudrias, quant à lui, n'a pas fermé la porte.

La course à la direction du Bloc québécois débutera officiellement le 14 décembre. Les candidats auront un mois pour amasser 500 signatures dans au moins 15 circonscriptions et 15 000 $. Le chef sera choisi le 24 février.