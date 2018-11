Churchill à nouveau desservie par le train

Le premier ministre s'est rendu dans cette localité de la côte ouest de la baie d'Hudson, jeudi, alors que les résidants célébraient l'arrivée du premier train en gare de Churchill depuis plus d'un an. Le convoi a d'ailleurs surpris tout le monde lorsqu'il est arrivé mercredi soir, un jour d'avance sur l'horaire prévu.

Des inondations au printemps de 2017 avaient endommagé les voies ferrées et coupé net le seul lien terrestre avec cette ville de 90 habitants. Le gouvernement fédéral a fourni 74 millions pour réparer le chemin de fer et pour l'acheter, ainsi que le port de Churchill, à l'entreprise américaine Omnitrax, de Denver.

M. Trudeau a remercié jeudi les habitants de Churchill de leur patience, saluant la résilience et la détermination dont ils ont fait preuve depuis un an et demi.

Depuis que la voie a été emportée par les eaux, les marchandises et les personnes devaient être transportées par avion, et les prix de l'épicerie et du carburant ont explosé. L'industrie touristique a aussi été durement touchée et certains habitants ont carrément quitté la ville.

M. Trudeau a expliqué jeudi qu'Omnitrax ne manifestait aucun intérêt pour la réparation de la voie. Il était donc important, selon lui, de transférer la propriété du chemin de fer à la communauté et à ceux qui partageaient une vision similaire du Nord.

Les actifs ont été achetés par Arctic Gateway Group - un partenariat formé de plusieurs communautés des Premières Nations, de Fairfax Financial Holdings, de Toronto, et d'AGT Food, de Regina. Le gouvernement fédéral a promis 43 millions sur 10 ans pour subventionner les activités du chemin de fer.

« Grâce à cette nouvelle entente, Churchill aura le plein contrôle de son avenir », a déclaré M. Trudeau.