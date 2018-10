Québec veut interdire le tchador chez les fonctionnaires

Le premier ministre François Legault a signalé qu'il veut rapidement régler le dossier de la laïcité. Sa position la plus connue est de bannir les signes religieux chez les juges, les procureurs de la Couronne, les policiers, les gardiens de prison et les enseignants. Le chef caquiste a rappelé avant et pendant la campagne électorale qu'il veut également interdire le tchador chez les employés de l'État. Il n'avait toutefois pas précisé la chose depuis sa victoire le 1er octobre.

« Notre position a toujours été claire. C'est notre volonté d'aller dans ce sens-là, d'interdire le tchador. Notre position n'a pas changé », a affirmé le ministre Jolin-Barrette, responsable du dossier de la laïcité, en marge d'une réunion du caucus caquiste mercredi.

Il entend agir « rapidement », mais il ne se fixe aucun échéancier précis. « À ce stade-ci, le projet de loi n'est toujours pas rédigé, je ne peux pas m'engager à le déposer avant Noël », a-t-il dit. L'Assemblée nationale siégera à compter du 27 novembre.

Au lendemain de sa victoire, François Legault a indiqué qu'il pourrait recourir à la clause dérogatoire à la charte des droits et libertés dans ce dossier.

Pour Sonia LeBel, « les droits individuels et généraux doivent entrer en équilibre. Il faut faire en sorte de ne pas brimer les libertés individuelles de façon indue. Mais il y a certainement des possibilités que on l'on discutera avec mon collègue » en vue d'interdire le tchador.

Elle se montre sûre d'obtenir un avis juridique positif sur le projet de loi à venir de la part des avocats du gouvernement. « Il y a toujours des avis juridiques qui peuvent permettre d'aller dans toutes les directions. Ce qui va être important, c'est que le gouvernement donne sa direction », a-t-elle soutenu.