Scène atypique en plein cœur du quartier Chomedey, à Laval. Des jeunes d’un quartier vivant d’importants problèmes de criminalité affrontent des policiers… au basket. Une sempiternelle tentative de tisser des liens entre deux groupes que tout sépare, penseront les mauvaises langues. La Presse a plutôt assisté au début d’un projet qui risque de faire boule de neige dans le secteur.

Basket dans mon parc, c’est la prévention d’un genre particulier : il y a du sport, de la musique, mais surtout, l’intention d’apaiser les tensions entre la police de Laval et une tranche de la population qui gravite autour du crime ou pourrait être tentée de tremper dans l’illicite.

Les parcs sont le lieu par excellence pour « faire ta première niaiserie », résume l’agent Marc-Alexandre Petti, instigateur du projet. L’été, beaucoup n’ont pas d’école, d’horaire, de structure. Le contexte idéal pour mettre le doigt dans l’engrenage, commettre son premier délit.

Chaque semaine, des agents du Service de police de Laval (SPL) se réunissent pour une partie de basket informelle avec des jeunes âgés de 14 à 19 ans. Certains ont des dossiers criminels, d’autres – suivis par des organismes communautaires – sont à risque de basculer dans la criminalité. Quelques joueurs sont des habitués du parc. Les participants peuvent amener leurs amis, peu importe leur parcours.

Jeudi, vers 18 h, une poignée de policiers lavallois ont troqué leur uniforme et leur pistolet contre un jersey et un ballon. Les nombreux passants zieutent avec curiosité ce rassemblement tenu au parc des Coccinelles. L’endroit tapissé de verdure est un lieu où pullulent les activités illégales. Taxage, graffiti, recrutement : rien pour rassurer le voisinage. Le chiffre 45 tracé à la craie blanche sur un arbre aux abords du terrain de basket ne ment pas. Le tag, une référence claire au gang de rue que les autorités nomment « Chomedey 45 », donne le ton.

Une rue plus loin trône un motel où prolifèrent la prostitution et le trafic de stupéfiants. « On est vraiment dans le coin chaud de Laval », laisse tomber Denis Larue-Fréchette, directeur du TRÎL (Travail de rue île de Laval). « Ça s’est amélioré quand même… Dans mon temps, il y avait des seringues qui traînaient partout », poursuit l’intervenant.

L’arrivée des coachs, de quelques joueurs et du DJ invité pour l’occasion suffit à rassembler les joueurs. On se réjouit à chaque lancer dans le panier. On s’impatiente quand un coéquipier tarde à passer le ballon.

Sur le terrain, les regards froids et nonchalants de Miguel, un jeune du secteur, se transforment en quelques high five bien sentis avec son adversaire, un policier lavallois un peu plus costaud que lui. Ce dernier parvient à essouffler un Miguel abasourdi par le talent insoupçonné de basketteur de l’agent. Mais le jeune se montre plus agile, s’empare du ballon, drible et marque.

« C’est un match amical où tout le monde est le bienvenu… mais j’aime que ce soit du vrai sport compétitif », note l’agent Marc-Alexandre Petti, sourire en coin, hors d’haleine et en sueur.

La rencontre entre Miguel, le jeune joueur de Chomedey, et les policiers aurait pu être une interpellation sur l’autoroute, l’exemple par excellence de ces deux solitudes qui peinent à dialoguer. Mais le contact s’est fait sur un terrain de sport, un premier pas concluant.

« Dans la rue, j’ai des tensions avec la police. Je ne veux pas leur parler de rien. Mais ici, c’est le basket. Si la police ici était bizarre, je ne serais pas là. Ici, c’est correct de les croiser », tranche Miguel. Il a d’ailleurs invité deux de ses amis à se joindre au match.

Utiliser les pairs : c’est la stratégie d’Éric Denis, président de Basketball Laval. « En prévention comme ailleurs, c’est mieux quand ton ami t’invite qu’un adulte que tu ne connais pas. »

M. Denis en profite pour former des jeunes qui deviendront coachs d’ici la fin de l’été. Certains ont besoin de plus que du divertissement : ils veulent des responsabilités.

Des barrières des deux côtés

L’hostilité s’enracine dans les préjugés, croit Denis Larue-Fréchette.

Faire du sport avec des policiers respectueux, qui jouent sur une base volontaire, hors du cadre négatif de l’intervention, peut faire une différence chez les jeunes. « Ça devient motivant. C’est quelqu’un en position d’autorité qui lui fait confiance. Parce que pour le moment, son idole, c’est probablement le vendeur du quartier, mais peut-être que son idole, ça peut être un autre adulte. »

Sans parler de l’impact positif sur le voisinage et le sentiment de sécurité des citoyens.

Les rencontres de certains policiers avec les jeunes de Chomedey sont souvent des interpellations. « Ça se peut qu’ils aient un préjugé sur l’ado. Après la partie de basket, ils le connaissent d’une autre façon », ajoute M. Larue-Fréchette.