Aucun criminel, nouveau venu ou endurci, n’impressionne Marc-Alexandre Petti. Le féru de basketball était l’une des pierres angulaires de l’escouade Équinoxe, chargée de collecter de l’information sur le crime organisé et les gangs de rue. Il est donc une encyclopédie sur deux pattes en matière de bandits lavallois.

Rôle inhabituel pour l’agent spécialisé en prévention qu’il est devenu depuis.

Côtoyer et surveiller les mafieux, les motards, les têtes d’affiche de gangs et autres durs à cuire aurait pu le rendre cynique et blasé. « J’ai fait un 180 degrés pour me consacrer à la prévention, car j’y crois encore », lance-t-il.

Je parle aux jeunes, je leur dis : "C’est maintenant que tu dois faire ton choix. Le gars que tu vois sur YouTube qui parle de guns, je l’ai connu quand il avait ton âge. Je l’ai peut-être déjà arrêté. Certains sont morts ou en prison." L’agent Marc-Alexandre Petti, instigateur du projet Basket dans mon parc

Croire mordicus à la prévention ne veut pas dire qu’on voit la vie avec des lunettes roses.

L’agent Marc-Alexandre Petti en est conscient : il ne pourra pas tous les sauver. « Ceux qui veulent à 100 % être dans le crime, c’est malheureux, ils iront. Au moins, on aura une relation de confiance grâce au basket. Je profite des parties pour leur expliquer comment se comporter lors d’une opération policière pour que ça ne dégénère pas. »

Aucun pont ne se construit avec des activités irrégulières et aléatoires dissoutes au bout d’un an ou deux, pense le policier. « Il faut les mêmes policiers, les mêmes intervenants, à la même heure, les mêmes jours. »

Nouveaux crimes, nouveaux défis

Omniprésence des réseaux sociaux, hausse des fraudes et des vols de voitures, armes à feu accessibles : les défis sont tentaculaires pour les organismes communautaires. Les stratégies de prévention et l’approche des intervenants devront s’adapter à une triste réalité : un jeune peut très bien aller jouer au basket jusqu’à 21 h et s’installer toute la nuit devant son ordinateur pour orchestrer des petites fraudes ici et là.

Nathan, assis dans les gradins, les yeux rivés sur son cellulaire, est l’un des premiers ados qui s’adressent à nous. Son attirail n’a rien de celui d’un joueur de basket. Ceinture Gucci, jeans déchirés, lunettes de marque, petit sac pour homme, chapeau orné d’un gigantesque logo Versace. Il ne veut pas jouer aujourd’hui, dit-il avec timidité. Il est là pour regarder. Mais il est là !

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Nathan

« Je viens même si je ne joue pas. Si je n’étais pas ici, je ne ferais rien de vraiment utile et constructif », explique-t-il.

Il s’empresse de nous montrer ce qui se trame sur son écran de téléphone : un site web qui vend des ceintures Gucci au rabais.

« Je voulais jouer aujourd’hui et je voulais que les gens me voient. C’est une de mes seules occasions de me faire voir d’une façon positive. En plus, je ne fais jamais de sport », explique son ami Steve, de retour du terrain.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Steve

« C’est un grand pas en avant qu’ils soient au rendez-vous. Derrière leurs grands airs, ils sont vraiment gênés. Ce sont des petits oursons quand on se met à les connaître », soutient Sarah Solimane, coordonnatrice de Ça CLIQ, organisme qui œuvre auprès de jeunes décrocheurs.

On veut éviter que les jeunes se transmettent trucs et astuces pour commettre des délits. Comme en prison, le crime prolifère grâce au réseautage. « Ils vont se réunir quelque part de toute façon. J’aime mieux qu’ils se voient quand je suis là pour écouter, aider. Ça nous permet de travailler le lien de confiance, de sensibiliser, de réagir si on observe des tensions », explique Mme Soliman.

« Lorsqu’ils sortent d’ici, on ne sait pas ce qu’ils vont faire. J’aime mieux qu’ils continuent à venir, peu importe ce qu’ils font après. Je peux être leur confidente quand ça dérape », renchérit Marie-Ève Fils-Aimé, agente de liaison pour Aire ouverte au Centre communautaire Val-Martin.

Les beefs (conflits) entre gangs sont devenus très publics. Les gens peuvent suivre ça et participer. Ils font parfois le crime pour la notoriété sur les réseaux sociaux. Je veux vraiment changer cette mentalité. Marc-Alexandre Petti, agent préventionniste au SPL

Le nerf de la guerre aux yeux de Marc-Alexandre Petti : la culture des armes à feu et le besoin de se prouver sur les réseaux sociaux. « Ils pensent que c’est toujours glory et qu’ils sont des kingpins (caïds). Il faut qu’on les rencontre et la discussion qui va faire toute la différence ne se fait pas au premier contact. »