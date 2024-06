(Batiscan) Ne cherchez pas la « seule plage sur le fleuve Saint-Laurent accessible au public » dans le nouveau schéma d’aménagement de la MRC des Chenaux. Cette mention a été supprimée, à la demande de la municipalité de Batiscan.

Ce passage, qui figurait auparavant dans la section « secteur central de Batiscan », a disparu du nouveau schéma publié par la MRC en novembre dernier. Le terme « plage » a aussi été éliminé du sous-titre de cette section.

C’est le conseil municipal de Batiscan qui a demandé à la MRC de faire ces changements, à l’été 2020.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, ARCHIVES LA PRESSE Le maire de Batiscan, Christian Fortin

Contactée au sujet de la plage, et de plaintes au ministère de l’Environnement, la municipalité n’a pas souhaité s’exprimer. « Et le maire et la municipalité se gardent de commentaires sur les deux dossiers », a répondu le directeur général et greffier-trésorier, Maxime Déziel-Gervais.

Il n’en a pas toujours été ainsi.

La Politique familiale et des aînés de la MRC pour 2014 à 2016 avait établi comme objectif de « permettre aux familles et aux aînés [d’avoir] accès » à la plage de Batiscan, décrite comme « un attrait touristique important et unique dans la région ».

PHOTO MARTIN TREMBLAY, ARCHIVES LA PRESSE Sonya Auclair a été mairesse de Batiscan de 2013 à 2017.

Sonya Auclair, qui a été mairesse de 2013 à 2017, a d’ailleurs consacré beaucoup d’énergie à développer un projet de parc fluvial, qui aurait inclus une plage publique. Son administration avait demandé à Québec de lui transférer des parcelles créées par le remblai, mais plusieurs avaient déjà été achetées ou demandées par des riverains. Le projet de « parc Éco-Nature » a été soumis à un référendum en septembre 2015, et rejeté à plus de 54 %.

La plage de Batiscan figure toutefois parmi les « éléments remarquables » du nouveau Plan régional des milieux humides et hydriques de la MRC, qui devrait être approuvé sous peu. Elle figure aussi sur des cartes en ligne, dont celle de Google.