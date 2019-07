Personnalité de la semaine: Frances Donald

Pour devenir économiste en chef d'une grande institution financière, il faut cocher plusieurs cases : avoir l'amour de sa profession, de l'ambition à revendre et un important bagage d'expérience. Sachant cela, le parcours de Frances Donald est encore plus remarquable. À 33 ans, la Montréalaise d'origine a récemment été nommée économiste en chef de Manuvie. Elle est notre personnalité de la semaine.

« Historiquement, être économiste, c'était faire des journées de 12 heures, assis à son bureau, sans flexibilité aucune. Mais je crois qu'il est possible de changer le monde de la finance, dit-elle. Je veux montrer qu'on peut venir de différents milieux, avoir une famille et, en fin de compte, avoir une vie. »

Mais l'économie, a-t-elle découvert, c'est beaucoup plus qu'une suite de tableaux dynamiques dans Excel. Il faut voir l'humanité à travers les rangées et les colonnes de chiffres. Et pour cela, il faut un certain talent et une grande sensibilité aux soucis des autres.

« Les meilleurs économistes sont ceux qui peuvent regarder des données et vous raconter ce que ça veut vraiment dire. Et parfois, pour faire ça, il faut de la créativité. »

Inspiration

Des conseils pour les jeunes hommes et jeunes femmes qui ont l'intention de devenir économistes en chef ?

« Je dis toujours aux jeunes de ne pas rejeter l'économie parce qu'ils ne se sentent pas assez forts en maths. Être une bonne économiste, ça va beaucoup plus loin que de collectionner les A au baccalauréat et à la maîtrise. »

Le plafond de verre est déjà brisé depuis un certain temps, selon elle. Mais il ne fait aucun doute qu'avec un tel parcours, les aspirantes économistes pourront trouver en Frances Donald une source d'inspiration comme il y en a rarement eu dans leur domaine... jusqu'ici.

Frances Donald en quelques choix

Un livre

L'économie mondiale en 50 inventions de Tim Harford

Un personnage historique

Margaret Thatcher

Un personnage contemporain

Ruth Bader Ginsburg

Une phrase

« Si tu as plus que ce dont tu as besoin, construis une table plus longue, pas une plus haute clôture. »