Mme Bélanger, la participante de 20 ans qui a fait une crise de panique en marge du Parlement étudiant du Québec (PEQ), dit être visée par une poursuite « bâillon » de 70 000 $ pour avoir seulement exprimé « des inconforts, malaises et craintes », alors qu’elle assure n’avoir jamais demandé l’expulsion de M. Bergeron.

Quelques semaines après avoir fait la crise de panique qui a mené à l’expulsion de M. Bergeron, Mme Bélanger a reçu une mise en demeure par huissier, signée par le père de M. Bergeron, Me Jean Bergeron. Il lui demandait de fournir une déclaration sous serment révélant toutes les informations dont elle disposait en lien avec des allégations de violence sexuelle dont elle aurait connaissance au sujet de son fils.

Mme Bélanger a refusé. Son avocate a qualifié la demande de « menace de type bâillon » témoignant d’un « manque d’empathie et [d’]une méconnaissance fondamentale de la traumatologie ».

Me Bergeron a alors déposé une poursuite contre l’étudiante, lui réclamant 70 000 $ pour diffamation, harcèlement psychologique « et une forme de bullying » à l’égard de son fils.

Cette poursuite s’ajoute à la poursuite intentée par M. Bergeron contre l’APEQ et ses six administrateurs, pour gestes et propos diffamatoires, à qui il réclame des dommages de 100 000 $ et de 50 000 $.

Dans une déclaration faite devant la Cour, Me Bergeron a admis qu’il ne cherche « pas à obtenir une condamnation » pécuniaire contre Mme Bélanger, mais plutôt à « comprendre ce qu’on reproche » à son fils en l’interrogeant.

« Si Mme Bélanger n’avait pas pu bénéficier d’un programme de protection juridique par son association étudiante de l’Université de Montréal, ça lui aurait coûté des dizaines de milliers de dollars pour se défendre d’une poursuite qui nous apparaît sans fondement », affirme Me Félix-Antoine Michaud, président du cabinet Novum, qui la représente.

« Nous nous questionnons sur les objectifs véritables du père de s’acharner sur une femme qui n’a fait qu’exprimer des malaises », ajoute Me Michaud.

Pas la « distance nécessaire »

Les avocats de Mme Bélanger demandent à la Cour que Me Jean Bergeron soit déclaré inhabile à représenter son fils parce qu’il n’a pas la « distance nécessaire » pour agir comme avocat dans cette affaire. Cela « compromet les obligations d’indépendance, de désintéressement et d’objectivité qu’il doit à la fois à son client, au tribunal et au système judiciaire », allègue Mme Bélanger.

Me Bergeron a déjà été déclaré inhabile à représenter son fils dans sa poursuite contre l’Assemblée parlementaire des étudiants du Québec. Le Tribunal a statué que rien ne laisse croire que Me Bergeron « manque d’indépendance ou de distanciation », mais que les « circonstances exceptionnelles du dossier » justifient son retrait.

La Cour d’appel, qui doit trancher la question dans les prochains jours, a souligné que son fils pourrait subir un « préjudice irrémédiable » s’il était contraint à prendre un autre avocat à « des coûts exorbitants ».

Si les défendeurs « insistent autant pour dire que c’est le père qui est au dossier, ça me semble être parce qu’ils n’ont pas beaucoup de moyens de défense », rétorque Me Bergeron.

Mme Bélanger et M. Bergeron ont accepté au cours des dernières heures de participer à une conférence de règlement à l’amiable (CRA) en Cour du Québec, à condition que Me Bergeron ne participe pas à celle-ci. Les CRA sont un mode de règlement de litiges civils menés par des juges dans un cadre plus informel que le tribunal.