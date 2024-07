(Ottawa) L’une des firmes de consultants dont les 81 contrats ont été suspendus dans la foulée du scandale ArriveCAN poursuit le gouvernement fédéral pour 64 millions. Coradix Technology Consulting l’accuse de négligence et de diffamation. Elle estime qu’Ottawa a cédé à la pression politique pour faire diversion alors que les manchettes sur la mauvaise gestion de l’application s’accumulaient.

« La résiliation et la suspension des contrats ont été faites de mauvaise foi », écrit l’entreprise dans une requête déposée en Cour fédérale à la fin du mois de mai.

Coradix comptait 40 employés et 280 consultants en technologies de l’information qu’elle déployait dans les ministères, les agences et les sociétés de la Couronne au gré des besoins. Elle a reçu plus de 400 millions en contrats fédéraux depuis sa fondation, en 1995, selon le ministère des Services publics et de l’Approvisionnement.

En mars, le sous-ministre adjoint, Dominic Laporte, lui a fait parvenir une lettre pour lui annoncer la suspension immédiate, jusqu’à nouvel ordre, de tous ses contrats et de ses soumissions pour les appels d’offres.

Le ministère a ensuite diffusé un communiqué le lendemain, et la nouvelle a été couverte par plusieurs médias, dont La Presse. Coradix estime que ce communiqué laissait entendre à tort qu’elle avait commis des gestes répréhensibles et lui a attiré une couverture médiatique négative.

Conflit d’intérêts

Ce sont les liens de Coradix avec David Yeo, président de la firme de consultants Dalian Entreprises, qui lui ont coûté son pain et son beurre. Les deux formaient une coentreprise pour obtenir des contrats accordés aux entrepreneurs autochtones. Elles partageaient des bureaux au centre-ville d’Ottawa, avaient le même président pour leurs conseils d’administration respectifs et géraient en tout 475 consultants en technologies de l’information pour le gouvernement fédéral, moyennant de juteuses commissions.

M. Yeo a fait les manchettes l’hiver dernier pour ses sociétés dans des paradis fiscaux et pour son double emploi au sein de la Défense nationale. Son entreprise obtenait des contrats du ministère, alors que M. Yeo y était fonctionnaire. Coradix aurait dû signaler ce conflit d’intérêts, selon le gouvernement. Celui-ci estime qu’elle a enfreint le code de conduite pour l’approvisionnement en omettant de le faire.

M. Yeo n’a jamais détenu de participation dans Coradix et n’a jamais été un employé, un dirigeant ou un administrateur de Coradix. Coradix

Le conflit d’intérêts de M. Yeo ne concernait donc pas la firme, fait-elle valoir.

Elle rejette le blâme sur le ministère de la Défense nationale. Les responsables qui ont procédé à l’embauche de David Yeo comme fonctionnaire en septembre 2023 « auraient dû savoir à ce moment-là ou peu de temps après » qu’il était le fondateur et le président de Dalian. Celui-ci ne l’avait pas déclaré. Il a été suspendu de son poste en mars et a fini par démissionner quelques jours plus tard.

La coentreprise formée de Coradix et de Dalian détenait depuis 2018 un contrat de 3 millions de dollars avec la Défense nationale. Ce contrat s’est terminé en janvier 2024 avant que le scandale n’éclate.

18 % de commission

M. Yeo a attiré l’attention en février après la publication du rapport de la vérificatrice générale sur le scandale ArriveCAN. L’application, développée dans l’urgence de la pandémie pour vérifier le statut vaccinal des voyageurs, a fait l’objet d’importants dépassements de coûts. Sa version initiale a coûté 80 000 $, mais la facture a grimpé en flèche pour atteindre près de 60 millions. La firme de M. Yeo, qui compte deux employés, aurait reçu près de 8 millions en contrats de l’Agence des services frontaliers du Canada. Il conteste cette estimation et dit plutôt avoir reçu près de 5 millions en contrats. Son entreprise, comme plusieurs autres, jouait les intermédiaires en sous-traitant le travail du gouvernement fédéral à d’autres consultants en informatique, contre une commission de 18 %.

La Presse a découvert en février que M. Yeo avait ouvert deux sociétés dans des paradis fiscaux depuis 2011, de quoi lever un drapeau rouge. Puisqu’il est membre de la Première Nation d’Alderville, en Ontario, son entreprise est admissible à une part des contrats réservés aux Autochtones.

En vérifiant ses antécédents, les journalistes et le ministère de la Défense nationale ont eu la surprise d’apprendre que M. Yeo travaillait à la fois pour le gouvernement comme fonctionnaire et comme consultant avec Dalian.

Son entreprise a perdu sa cote de sécurité en mars dans la foulée de ces révélations et, à l’instar de Coradix, n’a plus accès aux contrats fédéraux depuis.

Coradix soutient avoir appris que M. Yeo travaillait pour la Défense nationale le 31 octobre 2023. Le même jour, les deux entreprises témoignaient devant le Comité permanent des opérations gouvernementales de la Chambre des communes, mais n’avaient pas divulgué le statut particulier de M. Yeo aux élus.

Coradix, qui est actionnaire minoritaire de Dalian, prétend avoir pris les mesures de précaution qui s’imposaient en demandant à M. Yeo de signer un accord de confidentialité et de mettre ses actions de Dalian dans une fiducie sans droit de regard. Ce dernier avait indiqué avoir créé la fiducie tardivement lors d’un autre témoignage en comité parlementaire, en mars. L’accord a été signé en décembre, selon la firme.

Ni Coradix ni le ministère des Services publics et de l’Approvisionnement n’ont voulu faire de commentaires, étant donné que cette affaire est devant les tribunaux.

Avec la collaboration de Vincent Larouche et de William Leclerc, La Presse

Valeur totale de contrats fédéraux accordés depuis 1995 407 millions Contrats accordés à Coradix 53 millions Contrats accordés à Dalian 160 millions Contrats accordés à la coentreprise Coradix/Dalian