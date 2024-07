(Ottawa) Une ex-employée de Coradix Technology Consulting gagnait presque autant que le premier ministre Justin Trudeau. Elle a empoché plus de 370 000 $ en 2023 pour trouver des consultants en technologie de l’information dans le cadre de contrats fédéraux. C’est ce que révèle une poursuite lancée par Linda Larose-Jerome contre la firme pour rupture de contrat.

Le document lève le voile sur l’imposante rémunération dans ces entreprises de consultants qui s’enrichissent grâce aux fonds publics.

« C’est énorme », s’exclame Geneviève Tellier, professeure titulaire à l’École d’études politiques de l’Université d’Ottawa. « Ce n’est pas normal », ajoute-t-elle.

Quand on regarde les responsabilités de cette personne-là, qui sont finalement de juste mettre en relation des gens avec la fonction publique, à mon avis, ça ne justifie absolument pas ce montant-là, et je me demande si le gouvernement en a vraiment pour son argent. Geneviève Tellier, professeure titulaire à l’École d’études politiques de l’Université d’Ottawa

À titre de comparaison, le salaire du premier ministre du Canada frôlait 390 000 $ en 2023. Il a augmenté à un peu plus de 406 000 $ cette année.

Dans sa requête déposée à la Cour supérieure de l’Ontario, l’avocat de Mme Larose-Jerome écrit qu’elle a été licenciée abruptement à l’âge de 57 ans, après presque 24 ans de service. La perte de cet emploi lucratif est survenue à la fin du mois de mars. C’était quelques semaines après la suspension des contrats de Coradix par le ministère des Services publics et de l’Approvisionnement dans la foulée du scandale ArriveCAN. L’entreprise a ainsi perdu son unique client.

« Elle a été lancée dans un marché du travail défavorable, dans lequel de nombreuses entreprises du secteur informatique réduisent leurs effectifs et celles qui s’occupent de contrats gouvernementaux n’engagent pas en raison d’un gel d’embauche mis en œuvre par le gouvernement », plaide l’avocat de Mme Larose-Jerome.

« L’une des meilleures responsables »

En tant que directrice principale des comptes, Mme Larose-Jerome était chargée de placer 95 consultants dans des ministères fédéraux pour Coradix, mais également pour Dalian Entreprises. Les deux firmes partageaient les mêmes bureaux au centre-ville d’Ottawa et formaient une coentreprise pour obtenir des contrats du gouvernement, notamment ceux réservés aux entreprises autochtones.

La valeur totale de tous leurs contrats s’élève à plus de 600 millions depuis la fondation de Coradix, en 1995, selon le ministère. La commission qu’elles prenaient pouvait varier entre 12 % et 20 %, avait affirmé le président et fondateur de Dalian, David Yeo, en comité parlementaire en mars.

Les consultants, dont Mme Larose-Jerome s’occupait, rapportaient entre 1,4 million et 1,6 million chaque mois, peut-on lire dans sa requête. Elle estime avoir généré plus de 100 millions de revenus pour les deux firmes durant sa vingtaine d’années de travail. Son salaire était de 85 000 $ par année, mais les commissions l’ont fait grimper à un peu plus de 370 000 $ en 2023. Elle réclame le double, estimant qu’elle avait droit à un préavis de licenciement de 24 mois.

« Elle a constamment dépassé les attentes de son poste et a toujours été l’une des meilleures responsables de comptes chez Coradix », est-il écrit dans le document.

La Presse a tenté de joindre Mme Larose-Jerome par l’entremise de son avocat, qui a décliné notre demande d’entrevue. Au moment de la publication, Coradix n’avait pas encore répondu à la requête.

Ottawa « sur le pilote automatique »

Geneviève Tellier voit dans l’ampleur de cette rémunération le signe que le gouvernement est « sur le pilote automatique ».

On passe des contrats avec l’extérieur parce qu’on n’a plus l’expertise interne, mais on ne se pose pas de questions, on ne se demande pas si c’est la bonne façon de faire, on ne se demande pas si on devrait développer davantage notre propre expertise. Geneviève Tellier, professeure titulaire à l’École d’études politiques de l’Université d’Ottawa

« Ce qu’on voit, c’est que les coûts augmentent et finalement, on arrive à des situations aberrantes où une personne qui n’a pas un niveau de responsabilité très élevé, qui ne fait pas non plus face à des dépenses de fonctionnement très élevées, gagne des revenus qui sont très importants. Et si elle n’est pas la seule à faire ça, je pense que c’est tout l’appareil qui est déficient et qu’il faut sérieusement remettre en question, et je ne vois pas cette remise en question. »

Il existerait plus de 600 firmes qui offrent ce type de services de consultation, avait avancé en comité parlementaire Kristian Firth, l’un des associés de la firme GC Strategies, qui s’est retrouvée au cœur du scandale sur ArriveCAN.

Le Secrétariat du Conseil du Trésor a mis à jour en mars son guide destiné aux fonctionnaires pour l’approvisionnement des services professionnels. Il leur rappelle qu’ils doivent d’abord se demander s’ils peuvent trouver l’expertise qu’ils recherchent au sein du gouvernement avant de se tourner vers des firmes de consultants.

Avec la collaboration de Vincent Larouche et de William Leclerc, La Presse