À en croire des témoignages glanés auprès de quelques personnes croisées au hasard au marché By, Mathieu Grondin a un défi de taille qui l’attend. Pot-pourri d’avis recueillis il y a quelques jours.

« Ça prend plus de choses pour les jeunes »

PHOTO MÉLANIE MARQUIS, LA PRESSE Anna, 21 ans, et son amie Anna, 19 ans, à l’entrée d’un bar du marché By

Anna, 21 ans, sort d’un bar pour vapoter au moment où nous l’abordons.

« C’est peut-être un problème insoluble, mais Ottawa étant une ville gouvernementale, il y a surtout ici des personnes plus vieilles et leurs familles, alors c’est très monotone », argue-t-elle tout en faisant valoir que la ville a néanmoins du « potentiel ».

« Ça prend plus de choses pour les jeunes », l’interrompt son amie aussi prénommée Anna, 19 ans.

« Une stratégie de communication pour les jeunes aussi », renchérit son amie.

« Quand je voyage, j’essaie de trouver en ligne ce qui se passe la fin de semaine. Lorsque je fais la même chose pour Ottawa, les résultats sont souvent des activités familiales… et c’est très bien ! Mais ce n’est pas ce que cherchent les personnes de mon âge », illustre-t-elle.

« J’ai eu un choc »

PHOTO MÉLANIE MARQUIS, LA PRESSE Homa Bahmani et son mari, attablés dans un restaurant du marché

Arrivée d’Iran en hiver il y a de cela trois ans, Homa Bahmani se souvient du choc qu’elle a vécu.

Et on ne parle pas d’un choc thermique.

« Nous sommes arrivés à Ottawa, nous avons pris un Uber, et une fois dans le marché, il y avait seulement ce restaurant de poutine d’ouvert, dit-elle en montrant du doigt un casse-croûte de l’autre côté de la rue. Tous les autres commerces étaient fermés ! Alors nous avons mangé une poutine, et nous sommes rentrés. »

« J’ai eu un choc. J’étais un peu déçue [pas par la poutine] », raconte-t-elle.

« Quand nous voulons avoir du plaisir, nous allons à Montréal », lance-t-elle en riant, attablée avec son mari dans un restaurant du même marché, lequel ne grouille pas de beaucoup plus de monde en début de soirée, le 4 juillet dernier, lorsque nous la rencontrons.

« Pas de nightlife à Ottawa »

PHOTO MÉLANIE MARQUIS, LA PRESSE Zak, 21 ans (à droite) et un ami

« Il n’y a pas vraiment de nightlife à Ottawa. C’est un concept qui n’existe pas », tranche Zak, qui célébrait ce soir-là ses 21 ans.

Rien à voir avec son Maroc d’origine, où les soirées et les nuits sont beaucoup plus endiablées, assure-t-il. Et comme ses amis qui l’accompagnaient, il estime que les bars doivent fermer plus tard qu’à 2 h du matin.

Il reste que c’est toute une culture qui doit changer, car actuellement, il a « l’impression que tout le monde préfère rester à la maison plutôt que de sortir et avoir du plaisir », laisse tomber le jeune homme devant un kiosque de queues de castor.