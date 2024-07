Le nouveau commissaire souhaite que la vie nocturne dépasse les frontières du marché By et s’étende à la grandeur d’Ottawa.

(Ottawa) Mathieu Grondin jure qu’il n’a pas eu à se faire tordre un bras pour déménager ses pénates de Montréal à Ottawa. Et dans la capitale fédérale à la réputation ronflante, où il occupe depuis peu le poste de commissaire de la vie nocturne, il découvre un terrain de jeu qui l’enthousiasme.

« Il y a plein de choses à Ottawa qui sont le fun », lance-t-il dans un café du marché By.

Il semble d’attaque. Et il a derrière lui une armée de politiciens, de gens d’affaires et de membres de la communauté artistique.

PHOTO MÉLANIE MARQUIS, LA PRESSE Mathieu Grondin, commissaire de la vie nocturne de la Ville d’Ottawa

Les gens veulent développer la vie nocturne d’Ottawa, ils veulent se défaire de l’étiquette qu’ils ont, et qui n’a pas de sens, selon ce que je vois depuis un mois. Mathieu Grondin, commissaire de la vie nocturne de la Ville d’Ottawa

« Je pense qu’il faut se défaire de l’idée que c’est une ville de fonctionnaires. Il y a ça, oui, mais ce ne sont pas eux qui vont faire battre le cœur de la vie nocturne de la ville d’Ottawa », enchaîne-t-il, attablé au marché By – un aimant touristique qui peut aussi être considéré comme l’épicentre de la vie nocturne ottavienne.

Composer avec l’itinérance

Autour du marché By, des tours d’habitation poussent comme des champignons. Mais au milieu de ces géants de verre et d’acier grouillent de nombreux sans-abri, souvent aux prises avec des problèmes de toxicomanie. Le quartier est aussi trop fréquemment le théâtre de fusillades.

PHOTO ÉTIENNE RANGER, COLLABORATION SPÉCIALE Lieu touristique par excellence de la capitale nationale, le marché By est aujourd’hui aux prises avec des problèmes de sécurité.

« On n’est pas très loin de la situation du Village à Montréal », illustre l’ancien directeur général de Montréal 24/24 dans son nouvel environnement.

S’il est vrai que l’une des 10 recommandations du plan d’action que lui ont confié les élus municipaux est de concevoir un plan de sécurité à l’échelle de la ville, le fait est que le problème « va bien au-delà de la vie nocturne », argue Mathieu Grondin.

Sa vision, tout de même, est la suivante : « Pour moi, a busy night is a safe night. Une nuit qui est occupée, tant qu’il y a du monde dans l’espace public, la perception de sécurité est renforcée. Il ne faut pas voir ça comme l’œuf ou la poule. »

Vilnius et Oslo, des inspirations

Même s’il se lance comme défi à long terme « d’inciter les gens qui vont à Montréal ou à Toronto d’aller plutôt à Ottawa », l’oiseau de nuit est conscient que la capitale nationale, siège du gouvernement au bassin de population moins élevé, ne joue pas vraiment dans la même ligue.

PHOTO EWG3D, GETTY IMAGES La vieille ville de Vilnius, en Lituanie

Aussi cite-t-il spontanément une capitale européenne aux caractéristiques similaires. « Si on regarde une ville qui est une capitale, qui est à peu près de la même taille qu’Ottawa, qui a une vie nocturne extrêmement dynamique et qui a maintenant un bureau de la nuit, c’est Vilnius, en Lituanie », dit-il avec enthousiasme.

Les Lituaniens de moins de 30 ans trônent d’ailleurs au sommet du palmarès du World Happiness Report de 2024⁠2, relève-t-il.

Les trois raisons qui contribuaient au bonheur des jeunes [Lituaniens] sont la gratuité scolaire, le fait que l’économie se portait bien, et que la vie nocturne était extrêmement dynamique. Mathieu Grondin

Les Canadiens du même groupe d’âge ? Ils arrivent au 58e rang sur 143. « Pourtant, on a des études qui sont censées être gratuites [sauf au niveau universitaire], une économie qui n’est pas si mal… peut-être qu’il faudrait qu’on travaille sur la vie nocturne », prêche-t-il pour sa paroisse, sans pouvoir s’empêcher d’éclater d’un rire franc.

Il y a également Oslo, en Norvège, un autre siège du gouvernement à échelle humaine, qui inspire Mathieu Grondin – mention spéciale pour la récente campagne publicitaire empreinte d’autodérision visant à mettre en valeur la capitale scandinave⁠3.

Un phénomène grandissant et exportable

L’émergence des « maires de nuit », parfois appelés night czars, comme c’est le cas du côté de Londres, au Royaume-Uni, est un phénomène en constante croissance – quelque 80 villes aux quatre coins du monde ont adopté cette approche depuis 2001, selon un recensement du site internet Nighttime.org.

Au moment de publier ces lignes, le repère identifiant Mathieu Grondin n’avait pas été déplacé de Montréal à Ottawa sur la mappemonde du site.

PHOTO ÉTIENNE RANGER, COLLABORATION SPÉCIALE Le Vieux-Hull, à Gatineau, compte de nombreux bars et restaurants

Mais le commissaire de 44 ans a bel et bien fait la transition.

« C’est exceptionnel, ce qui se passe à Ottawa. Souvent, on me dit qu’on est content que je sois de Montréal, pour amener la petite touch montréalaise », relate-t-il.

On est toutefois encore loin de vouloir importer dans la capitale fédérale l’idée d’ouvrir les bars d’un quartier 24 heures sur 24, note celui qui est officiellement entré en fonction le 11 juin dernier : « On ne m’a pas engagé pour faire ça ; ça ne semble pas être l’enjeu premier non plus. »

De toute manière, il ratissera plus large que le quartier du marché By.

Le mandat que j’ai est pour la ville au complet. Et j’ai toujours pensé que c’était important d’avoir des poches de vie nocturne dans chacun des quartiers. Mathieu Grondin

Cela devrait comprendre le Vieux-Hull, de l’autre côté de la rivière des Outaouais, où Mathieu Grondin a élu domicile.

Mais chut. Il ne faut pas trop que ça se sache à Ottawa, où il a juré fidélité. Et party.

