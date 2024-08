Tout l’été, La Presse vous fait parcourir le Québec en vous racontant la vie des rivières. Des histoires humaines, scientifiques ou historiques qui ont toutes une rivière pour attache. Cette semaine : la dernière rivière de l’île de Montréal, la rivière à l’Orme.

Avez-vous vu la rivière Saint-Pierre traverser Côte-des-Neiges ou la rivière Saint-Martin mouiller le Vieux-Montréal ? Impossible : la ville les a avalées depuis longtemps. Mais la rivière à l’Orme, dans l’ouest de l’île, coule encore.

La toute dernière rivière de Montréal fait l’objet d’une attention particulière, malgré sa taille modeste et son parcours parfois peu glorieux à travers une autoroute et un parc industriel.

« Ça n’a l’air de rien comme ça, mais c’est vraiment vivant », explique Jean-Philippe Poulin, du Service de l’environnement de la Ville de Montréal. Le cours est effectivement loin d’être spectaculaire, avec son faible débit et la végétation dense qui l’enserre.

On va voir souvent toutes sortes d’oiseaux, on va voir des hérons, des martins-pêcheurs. Ce n’est pas vide. C’est un beau milieu qu’on a ici. Jean-Philippe Poulin

Partout ailleurs dans l’île, les rivières ont été canalisées au fil des siècles, souvent parce qu’elles étaient utilisées comme égouts par les Montréalais de l’époque. D’autres ont été victimes du drainage des milieux humides dans lesquels elles prenaient leur source, comme le grand lac à la Loutre, dans le secteur de l’actuel échangeur Turcot.

M. Poulin est l’un de ceux qui sont chargés de surveiller la rivière à l’Orme, dernier vestige d’une époque révolue. Plusieurs fois par été, il prend des échantillons à divers emplacements dans la rivière pour vérifier la qualité de son eau. Il la fréquente depuis plus de 20 ans.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Jean-Philippe Poulin est l’un de ceux chargés de surveiller la rivière à l’Orme.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Jean-Philippe Poulin et Maximilien Mariage prennent un échantillon dans la rivière.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Un autre échantillon dans la rivière à l’Orme, depuis le pont du boulevard Gouin.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Maximilien Mariage et Jean-Philippe Poulin, du service de l’environnement de la Ville de Montréal, dans leur camion de travail. 1 /4







Tout près du pont du boulevard Gouin qui permet de passer la rivière, il plonge une sonde dans un seau qu’il vient de remplir. Avec l’aide de son collègue Maximilien Mariage, il remplit aussi toute une série de petites bouteilles. Destination : labo.

« Ce qui fait notre indice de qualité de l’eau, c’est un ensemble de paramètres : la microbiologie (les coliformes fécaux), la matière en suspension (comme la terre), on détecte des métaux », détaille-t-il.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Les échantillons d’eau sont pris à différents endroits de la rivière.

Et à rivière urbaine, problèmes urbains. « Un des apports importants qu’on a pour la rivière, c’est le réseau pluvial qui vient de l’autoroute 40. Ça draine une grande surface et ça se rejette à la tête de la rivière. » Avec parfois les contaminants en provenance de l’autoroute.

Une autre forme de protection

Sue Stacho prend aussi soin de la rivière à sa façon.

Avec un groupe de militants, l’enseignante au secondaire a mené pendant des mois, jusqu’en 2018, un combat pour limiter le développement immobilier autour de la dernière rivière de l’île de Montréal. Des promoteurs immobiliers voulaient y ériger un nouveau quartier de près de 6000 logements.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Sue Stacho et Alison Hackney, de Sauvons l’Anse-à-l’Orme

« J’ai découvert la rivière une journée, en faisant du vélo », relate la résidente de l’ouest de l’île, près de l’intersection du chemin de l’Anse-à-l’Orme, qui longe la rivière sur près de quatre kilomètres.

Quand Sue Stacho a vu en 2016 que « du travail d’arpentage et de lotissement commençait » dans le secteur, elle s’est impliquée en créant – avec d’autres – un groupe baptisé Sauvons l’Anse-à-l’Orme. Pétition, pressions politiques, visites guidées publiques : une véritable campagne d’opposition au projet a émergé.

Le développement n’aurait pas touché directement la rivière, qui « était déjà protégée ». Mais « la rivière aurait été impactée », ajoute Jamie Kinsman, un des comparses de Sauvons l’Anse-à-l’Orme.

« Avant, c’était tout agricole ici, continue-t-il. La nature a repris le dessus, mais on peut encore voir la trace des murs de pierres que les fermiers bâtissaient. On peut marcher dans la forêt et arriver sur un mur de pierres. »

Leur combat a pris fin peu après l’élection de Valérie Plante à l’hôtel de ville de Montréal. Son administration a opposé une fin de non-recevoir au projet de développement et a plutôt exprimé sa volonté de voir naître un « grand parc de l’Ouest » qui inclurait notamment la rivière à l’Orme.

« Encore sauvage »

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE La rivière à l’Orme compte de nombreuses espèces aquatiques.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE La rivière à l’Orme, avec le lac des Deux Montagnes en arrière-plan

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE La rivière à l’Orme compte une diversité des habitats offrant une biodiversité importante. 1 /3





Cet immense territoire (15 fois le parc du Mont-Royal), c’est éventuellement le service des grands parcs de la Ville de Montréal qui le gérera. Ces équipes gèrent déjà plusieurs parcs qui seront englobés dans ce projet.

Il y a vraiment une mosaïque d’habitats qui vient supporter une biodiversité importante autour de la rivière à l’Orme. C’est pas mal la dernière partie de l’île de Montréal qui est encore sauvage… jusqu’à un certain point. Marie Lafontaine

À l’est de la rivière : les anciennes friches agricoles rendues à la nature que Sauvons l’Anse-à-l’Orme voulait protéger. À l’ouest : le parc agricole du Bois-de-la-Roche, des terres remises en culture depuis quelques années dans le cadre de projets communautaires.

« C’est un des parcs les plus riches en termes d’oiseaux aquatiques, ajoute-t-elle. Même chose du côté de l’herpétofaune (amphibiens, reptiles), on a aussi 14 espèces qui avaient été recensées en 2019-2020. Bref, c’est vraiment la diversité des habitats qui n’ont pas été trop perturbés encore. » Ses services procèdent d’ailleurs chaque printemps à un recensement des tortues géographiques – une espèce en « situation précaire » – dans le coin.

La rivière à l’Orme, dernier spécimen de son espèce, mérite elle aussi les efforts de conservation qu’on lui accorde.