(Hinton) Les résidants de Jasper, en Alberta, seront autorisés à rentrer chez eux vendredi, mais les responsables des incendies de forêt indiquent qu’ils ne doivent pas s’attendre à y passer la nuit.

La Presse Canadienne

« Les gens pourront aller voir leur propriété, mais il est probable qu’ils devront passer la nuit ailleurs », a déclaré lundi Christine Nadon, la cheffe des opérations de la ville.

Selon Mme Nadon, les critères de réintégration ont été remplis à un « rythme sans précédent ». Il fallait notamment rétablir les services d’urgence à un niveau de base et reconnecter la plupart des autres infrastructures, telles que l’électricité et l’eau.

Les commerces essentiels, dont les épiceries, sont encore en cours de rétablissement, a indiqué Mme Nadon.

PHOTO AMBER BRACKEN, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Les flammes ont détruit un tiers des bâtiments de la ville de Jasper.

« Nous espérons que cette première étape apportera un peu d’espoir à la communauté », a affirmé Jonathan Large, le chef des interventions de Parcs Canada.

Il y a près de trois semaines, environ 25 000 personnes ont fui la ville de Jasper et son célèbre parc national alors que les incendies de forêt se rapprochaient de la région. Les flammes ont détruit un tiers des bâtiments de la ville. Les infrastructures essentielles, comme les écoles et la station d’épuration, ont été épargnées.

Au cours de la fin de semaine, Parcs Canada a fait savoir qu’il faudrait plus de trois semaines pour rétablir les services résidentiels.

PHOTO AMBER BRACKEN, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Les infrastructures essentielles de la ville de Jasper, comme les écoles et la station d’épuration, ont été épargnées.

Dimanche soir, l’incendie hors de contrôle s’étendait sur 330 kilomètres carrés. Le 3 août, les efforts de lutte contre les incendies ont coûté la vie à Morgan Kitchen, un pompier de 24 ans originaire de Calgary.

Il n’y a actuellement plus aucune ressource d’hébergement en place pour les personnes qui ont perdu leur maison.

Les autorités recommandent d’attendre quelques jours avant de revenir en ville.

« Que votre maison soit encore debout ou non, vous ne pouvez pas vraiment compter pouvoir y passer la nuit. Les gens doivent donc se préparer à retourner dans leur logement actuel », a déclaré Mme Nadon.

« Si une maison est encore debout, il pourrait y avoir des dégâts importants à l’intérieur. Pour ceux qui n’ont plus de maison, ils sont les bienvenus pour venir voir leur terrain, mais il est évident qu’ils doivent prévoir de rester ailleurs », a-t-elle ajouté.