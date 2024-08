Le français est en déclin partout au Canada… Partout ? Pas au Yukon, où le nombre et la proportion de personnes parlant français ont atteint un « sommet historique » lors du dernier recensement de Statistique Canada. Le territoire nordique attire les francophones, et de nombreux Québécois y déménagent. La Presse s’est rendue sur place pour en savoir plus.

Anne-Marie Provost Collaboration spéciale

(Whitehorse) Dans le ciel qui alterne rapidement entre un soleil d’été brûlant et des nuages passagers chargés de pluie, le vrombissement d’un avion qui circule à basse altitude perce soudainement les tympans. « C’est un Beaver, un avion de brousse. Il décolle du lac juste à côté », lance avec enthousiasme Vincent Larochelle, les yeux rivés au ciel.

L’avocat de 37 ans, originaire de Québec, revenait tout juste d’une course à relais en vélo entre le Yukon et le sud de l’Alaska lorsque La Presse l’a rencontré devant sa maison à Whitehorse. Il vit au Yukon depuis huit ans, après y être allé pour une expédition de canot alors qu’il travaillait dans un environnement complètement différent, comme avocat fiscaliste dans un cabinet à New York.

PHOTO CHARLES-FRÉDÉRICK OUELLET, COLLABORATION SPÉCIALE Vincent Larochelle vit au Yukon depuis huit ans.

C’est parti des tripes, c’était la décision à prendre. Je n’ai jamais regretté. Vincent Larochelle

Son quartier est au pied de la « Grey Mountain », qui culmine à une altitude de 5000 pieds et est un terrain de jeu pour les résidants qui la dévalent l’été en vélo de montagne. Comme bon nombre de résidants, il parle avec enthousiasme de la nature sauvage à proximité et des expéditions d’alpinisme, du ski de fond et de haute route, des rivières où on peut canoter des jours sans croiser un être humain, et de la chasse.

PHOTO MIKE THOMAS, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Whitehorse, la capitale du Yukon. La proportion de résidants du territoire dont le français est la langue maternelle est passée de 3,4 % à 5,7 % en 30 ans.

L’homme à la feuille de route imposante, qui a étudié à l’Université d’Oxford avec une bourse Rhodes, a également trouvé son compte dans la région en bâtissant une pratique comme avocat de la défense axée sur les appels, « pour faire prévaloir l’opinion des communautés plus rurales et nordiques » dans la justice canadienne.

Francophonie en ébullition

Le Yukon est populaire chez les Québécois, attirés par les grands espaces ou les emplois bien rémunérés, ou qui y atterrissent un peu par hasard. Près de la moitié des gens sur le territoire qui ont comme langue première le français sont nés au Québec, selon le dernier recensement de Statistique Canada.

Les francophones des autres provinces canadiennes et les immigrants en provenance d’Europe et d’Afrique gonflent également la francophonie. Si l’ambiance est au déclin dans d’autres provinces, la communauté franco-yukonnaise, même si elle reste de taille modeste, a le vent dans les voiles avec des indicateurs à la hausse, selon les données de Statistique Canada. Depuis 30 ans, la proportion de résidants dont le français est la langue maternelle est passée de 3,4 % à 5,7 %.

« C’est vraiment très, très positif », lance Isabelle Salesse, directrice générale de l’Association franco-yukonnaise, qui fait la promotion du Yukon à l’extérieur du territoire. « D’autant qu’on prévoit une continuité dans l’augmentation du nombre de francophones. »

Le Yukon est « une terre où presque tout le monde vient d’ailleurs », dit-elle, et la communauté francophone telle qu’on la connaît aujourd’hui s’est implantée il y a une quarantaine d’années. L’accès à des services en français peut inciter à s’y établir plus durablement, mais il reste du travail à faire.

Les besoins sont réels, souligne Jean-Sébastien Blais, un autre Québécois au Yukon depuis une quinzaine d’années et qui est président de la Commission scolaire francophone du Yukon (CSFY). La Presse l’a rencontré dans un café populaire du centre-ville de Whitehorse, niché entre un magasin de fromages fins et un commerce de jouets pour enfants.

Une quarantaine d’élèves de niveau secondaire étaient auparavant dans le même bâtiment que ceux du primaire, une option peu attrayante qui en incitait plusieurs à poursuivre leurs études secondaires dans une école anglophone. Mais les jeunes ont été déplacés dans une nouvelle école secondaire il y a quelques années, qui a ouvert ses portes après une très longue bataille judiciaire contre le gouvernement yukonnais.

« En août prochain, nous allons avoir 160 élèves dans un bâtiment qui peut en accueillir 150. On a un problème de popularité », glisse Jean-Sébastien Blais, ajoutant du même souffle qu’il faudrait plus de garderies francophones. « Et de ne pas avoir de formation en français au postsecondaire pour nos diplômés, je trouve ça scandaleux », lance-t-il.

Le financement qui vient avec la protection du français peut toutefois causer des tensions avec les communautés autochtones, certains estimant qu’en donnant aux uns, on ne donne pas aux autres.

Mode de vie nordique

Si la francophonie est en essor, l’anglais est fréquemment utilisé dans les couloirs des écoles, rapporte une enseignante de niveau primaire. « Il y a encore beaucoup d’insécurité linguistique, note Marie-Christine Boucher. Ce n’est pas toujours facile pour les élèves d’être fiers d’être francophones, ils vont cacher leur identité dans la masse. »

PHOTO CHARLES-FRÉDÉRICK OUELLET, COLLABORATION SPÉCIALE Marie-Christine Boucher est enseignante au primaire.

La Presse la rencontre avec son amie, également enseignante, dans un quartier dans l’est de Whitehorse où se trouvent des bungalows, des entrées asphaltées et du gazon vert bien taillé.

Le système d’éducation yukonnais, qui vise notamment à réduire l’écart de réussite entre les élèves autochtones et les Blancs, est attirant pour les deux enseignantes, pour qui il importe de sortir du « fantasme » individuel du Yukon, centré sur les grands espaces sauvages, et de « redonner » à leur terre d’accueil et aux Premières Nations.

PHOTO CHARLES-FRÉDÉRICK OUELLET, COLLABORATION SPÉCIALE Stéphanie Pelletier-Grenier, enseignante

Dans notre baccalauréat, nous avons lu des ouvrages sur la colonisation et la décolonisation, et les traumas intergénérationnels. On enseigne d’une façon plus expérientielle, avec un peu moins de papier, et on va plus souvent dehors. Stéphanie Pelletier-Grenier

Lors de notre passage, la Québécoise s’activait à nettoyer sa van, dans laquelle elle vagabondera tout l’été. Elle et ses colocataires doivent quitter leur maison en location, car la propriétaire revient. Trouver un logement est notoirement difficile au Yukon. « Je voulais acheter, mais c’est tellement hors de prix », laisse-t-elle tomber.

Les deux Québécoises sont arrivées au Yukon à quelques années d’intervalle. « Je me suis sentie comme à la maison, que j’arrivais à la bonne place », glisse Stéphanie, qui décrit un mode de vie nordique et alternatif. « Il y a des gens de plein d’endroits et d’horizons, et plus d’opportunités et d’entraide », renchérit Marie-Christine.

PHOTO CHARLES-FRÉDÉRICK OUELLET « Il y a des gens de plein d’endroits et d’horizons », décrit Marie-Christine Boucher. Sur la photo : les sommets de la chaîne Saint-Élie qui traverse le parc Kluane.

Les deux se sont accommodées des longues journées ensoleillées d’été énergisantes, ponctuées de moustiques voraces et d’incendies de forêt, et des jours glacials d’hiver avec peu de soleil. Des conditions qui sont parfois hostiles, admettent-elles. « Tu n’as pas le choix d’être débrouillard. Il peut arriver des choses plus extrêmes, parce que le territoire est plus extrême », souligne Stéphanie.

« Il faut que vous disiez à tout le monde que l’hiver est vraiment difficile, lance en riant à La Presse Marie-Christine. Sinon, tout le monde va vouloir venir. »

Ce reportage a été rendu possible grâce à une bourse d’excellence de l’Association des journalistes indépendants du Québec.