Colombie-Britannique Un embâcle causé par un glissement de terrain inquiète les autorités

(Williams Lake) Un glissement de terrain a empilé des débris sur 30 mètres de haut et 600 mètres de long, endiguant la rivière Chilcotin, dans le centre de la Colombie-Britannique, et créant un lac qui, selon les autorités, pourrait céder et déclencher des dizaines d’ordres d’évacuation et d’alertes en aval.