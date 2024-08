(Halifax) La famille d’une Autochtone morte dans un hôpital a intenté une poursuite contre les autorités sanitaires de la Nouvelle-Écosse et quatre médecins, affirmant qu’ils avaient fait preuve de négligence dans les soins prodigués à la femme de 22 ans atteinte d’une méningite fongique.

La Presse Canadienne

Un avis de poursuite déposé le 25 juillet devant la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse indique que Destiny Rennie, qui était dans un état de « mort cérébrale » le 3 août 2023, a été déclarée morte trois jours plus tard d’une méningite.

Or, ses proches affirment que la jeune femme n’a pas obtenu les soins requis parce que les médecins croyaient qu’elle était une toxicomane.

Selon la demande d’instance, un des médecins aurait conclu après évaluation que Mme Rennie était susceptible d’avoir consommé des drogues illicites.

Mais une analyse de sang qu’il avait demandée aurait démontré que les seules drogues présentes dans son organisme et non prescrites par un médecin étaient des cannabinoïdes, des substances chimiques présentes dans le cannabis.

Sa famille allègue également que le personnel de l’hôpital et les médecins ont été « généralement négligents » dans leur surveillance des symptômes de Mme Rennie alors que son état de santé se détériorait quotidiennement.

PATH Legal, un organisme à but non lucratif d’aide juridique qui représente la famille de Mme Rennie, affirme que sa mort tragique et évitable met en évidence les mauvais traitements systémiques et continus infligés aux Autochtones dans les établissements de santé.

Le cabinet affirme que les préoccupations de Mme Rennie et de sa mère ont été ignorées par le personnel médical parce que les deux femmes étaient autochtones.

Les allégations n’ont pas été prouvées devant les tribunaux.

La Régie de la santé de la Nouvelle-Écosse a fait savoir qu’elle ne commente pas les poursuites judiciaires.