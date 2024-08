Tout l’été, La Presse vous fait parcourir le Québec en vous racontant la vie des rivières. Des histoires humaines, scientifiques ou historiques qui ont toutes une rivière pour attache. Cette semaine : la rivière Causapscal

Dans la pénombre, le gardien de nuit entend un bruit suspect sur la rivière Causapscal. Il se retourne rapidement, braque sa lampe de poche. Un intrus ?

Au contraire. C’est le clapotis d’un saumon caché dans le cours d’eau — un des quelque 320 poissons dont il doit assurer la sécurité. Du printemps à l’automne, ces invités VIP font l’objet d’une surveillance 24 heures sur 24. Objectif : dissuader d’éventuels braconniers de les kidnapper.

« On surveille, il ne faut pas prendre de risques », explique André St-Pierre, 76 ans, l’œil aiguisé et le pas solide. « On patrouille toutes les heures. »

C’est la pêche illégale sur la rivière Causapscal qui a incité les gestionnaires locaux à installer une barrière à saumon, en 1984, à une douzaine de kilomètres du village qui porte le même nom. La pratique persiste.

Au printemps, les saumons remontent jusqu’à la barrière. Ils passent ensuite l’été bien installés dans des fosses naturelles, à attendre qu’elle soit levée, en septembre, avant d’aller frayer. Rassemblés à un seul endroit, les poissons sont plus faciles à surveiller. Et en septembre, ils ont tellement maigri qu’ils n’intéressent plus les voleurs.

Sur le haut de la Causapscal, il y avait un réseau de braconnage. Ils mettaient le saumon dans les valises de char et ils s’en allaient livrer à des restaurants à Québec ! André St-Pierre, gardien de fosse aux saumons sur la rivière Causapscal

« C’était la guerre, ça tirait ! Quelqu’un s’approchait d’un réseau de braconniers, il pouvait se faire tirer. Personne n’était capable de venir à bout de ça, c’est pour ça qu’ils ont fait une barrière ici », raconte M. St-Pierre, de retour dans la cabane du gardien, en ressassant ses souvenirs des décennies passées.

Et ce n’est pas d’hier que des voleurs sont prêts à employer la méthode forte pour s’emparer des gros saumons de la Causapscal : en 1923, un jeune homme embauché pour veiller sur le poisson a carrément été tué par des braconniers qu’il aurait surpris en flagrant délit. Le meurtre a fait les manchettes pendant des mois, sous le nom de « L’affaire Blaquière », du nom de la victime.

« Les garçons ne font plus ça »

La situation s’est considérablement calmée, 101 ans après la mort du garde-chasse Blaquière et 40 ans après l’inauguration de la barrière.

« Il y a en beaucoup moins, du braconnage. Les gens sont beaucoup plus respectueux… et peut-être moins vaillants aussi, pour aller marcher le long d’une rivière toute une nuit de temps », assure André St-Pierre, qui vit à Amqui, tout près. « Les fils des braconniers, ils n’ont pas embarqué dans ça. Il y a bien des familles de braconniers que je connais et les garçons ne font plus ça. Les pères faisaient ça, mais pas eux. »

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Les paysages de la rivière Causapscal sont à couper le souffle.

En cinq ans de surveillance sur la rivière Causapscal, il n’a jamais détecté de menace.

Son collègue Régis Ouellet, en sept ans, non plus. Il surveillait auparavant la barrière à saumon de la rivière Patapédia « loin dans le bois », où il s’est déjà fait menacer de se faire envoyer « dans la fosse ». Il a répondu au fier-à-bras concerné : « Je lui ai dit qu’il n’aurait pas besoin de m’envoyer dans la rivière, de prendre les saumons qu’il veut. Moi, je ne me ferai pas casser la gueule pour un saumon, raconte-t-il. Mais probablement que quand tu reviens chez vous, il va y avoir de la visite… » Les aspirants-braconniers ont rebroussé chemin.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE André St-Pierre

Même si le braconnage a grandement diminué dans les dernières années, la barrière garde toute sa pertinence, selon Michelle Lévesque, directrice générale de la Corporation de gestion des rivières Matapédia et Patapédia (CGRMP). C’est l’organisme qui installe la barrière et emploie les gardiens.

Malheureusement, la réalité, c’est qu’il va toujours y en avoir, des gens malcommodes. Il y en a partout. C’est triste, mais c’est la vraie vie. Il faut absolument protéger et surveiller. Michelle Lévesque, directrice générale de la Corporation de gestion des rivières Matapédia et Patapédia

Et le nombre d’agents de protection de la faune est en baisse constante, souligne Mme Lévesque, qui déplore que son organisme doive prendre le relais.

Craintes avérées

Malgré les efforts déployés pour les surveiller, les saumons de la Causapscal doivent tout de même être sur leurs gardes : la pêche (légale) demeure une activité importante qui attire des touristes du monde entier.

C’est la CGRMP qui accorde les permis pour s’y adonner, après un tirage annuel. Il peut en coûter jusqu’à 800 $ par jour pour pêcher sur la Causapscal, sur les secteurs les plus recherchés et qui nécessitent la présence d’un guide.

Jusqu’à cette année, la rivière Causapscal était l’une des rares au Québec où les moucheurs pouvaient encore garder leurs prises. « Cette année, le ministère avait des craintes sur les remontées » et a donc ordonné la remise à l’eau, explique Michelle Lévesque. Les craintes se sont avérées, puisque Québec rapporte une montaison « largement en deçà » de la moyenne des dernières années dans les rivières du sud du Québec. La barrière à saumon de la CGRMP est d’ailleurs doublée d’une barrière de comptage. Le gardien de nuit (et celui de jour) doit recenser et mesurer les spécimens qui y passent.

André St-Pierre s’ennuie de la belle époque où il pouvait sortir ses sept saumons par année et les manger. Le début de son parcours de pêcheur a été marqué par le déclubage des années 1970, soit l’abolition des droits exclusifs de chasse et de pêche qui appartenaient à des clubs privés.

La pêche au saumon, il a « tellement aimé ça », dit-il, la nostalgie dans la voix. Le pêcheur a graduellement accroché sa canne à mesure que les pouvoirs publics ont obligé les pêcheurs à relâcher leurs prises après la capture.

À présent, c’est sa lampe de poche de gardien de nuit qu’il compte bientôt accrocher. « Là, c’est assez : j’ai 76 ans. L’an dernier, je faisais quatre jours par semaine. Cette année : trois jours », laisse-t-il tomber. Il répète : « Là, c’est assez. »

Les précieux saumons de la rivière Causapscal devront se trouver un nouveau gardien de nuit.