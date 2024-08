Depuis quatre ans, Steps to Success a permis de former plus de 100 personnes, grâce à un investissement de 1,8 million.

L’Île-du-Prince-Édouard souhaite attirer de la main-d’œuvre dans ses garderies. Pour ce faire, elle a annoncé lundi reconduire son programme de formation Steps to Success.

La Presse Canadienne

« Le programme Steps to Success sera à nouveau proposé cet automne, offrant une aide financière et une expérience pour aider les Insulaires à poursuivre une carrière gratifiante en tant qu’éducateur ou éducatrice de la petite enfance », peut-on lire dans un communiqué diffusé par la province.

Financée par le ministère de la Main-d’œuvre, des Études supérieures et de la Population, l’initiative offre à ses candidats la formation, de même qu’une allocation de déplacements et pour les dépenses connexes, s’il y a lieu. Une allocation pour la garde d’enfants est aussi disponible, et ceux qui complètent le programme obtiendront un emploi à temps plein dans une garderie agréée de la province.

Depuis quatre ans, Steps to Success a permis de former plus de 100 personnes, grâce à un investissement de 1,8 million.

« Avec l’augmentation de la population, nous reconnaissons le besoin pressant d’accroître les services de garde d’enfants dans toute la province », a commenté la ministre de la Main-d’œuvre, des Études supérieures et de la Population, Jenn Redmond.

La date limite de dépôt des demandes pour l’année 2024-2025 est le 9 août 2024.