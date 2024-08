Les camarades d’un pompier de Calgary mort alors qu’il était en service dans le parc national Jasper se tenaient sur le bord d’une route dimanche matin, tandis qu’un cortège pleurant sa perte passait.

La Presse Canadienne

Des pompiers, certains portant des uniformes jaunes, d’autres oranges, étaient debout le long de la route à Hinton, en Alberta, à l’est du parc national Jasper, aux côtés de membres des Forces armées canadiennes, en tenue de combat, qui ont aidé les équipes de pompiers à combattre les flammes.

« Aujourd’hui, nous pleurons la perte de l’un des nôtres », a déclaré Alberta Wildfire, dans une publication sur le réseau social X avec des photos du sombre cortège sous un ciel gris.

Un porte-parole du service de lutte contre les incendies de forêt de la province n’a pas pu dire si les restes du pompier étaient transportés dans l’un des véhicules participant à la cérémonie de dimanche. Le ministre de la Foresterie et des Parcs, Todd Loewen, a affirmé plus tard lors d’une conférence de presse en ligne qu’il pensait que c’était le cas.

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) a dit avoir appris samedi après-midi qu’un employé de 24 ans des services d’incendie de l’Alberta qui résidait à Calgary avait été grièvement blessé par la chute d’un arbre alors qu’il combattait un incendie actif au nord-est de Jasper. Il a été évacué des lieux par un hélicoptère et il est décédé plus tard.

Parcs Canada, qui a compétence en matière de lutte contre les incendies dans le parc, a indiqué dans un communiqué que l’équipe de pompiers avait prodigué les premiers soins immédiatement. Le personnel de secours du parc est intervenu, précise le document, et, avec l’équipe provinciale, a utilisé une civière à roues pour transporter le pompier blessé jusqu’à l’héliport le plus proche.

PHOTO AMBER BRACKEN, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Il s’agit du premier pompier qui perd la vie depuis le début de la saison des incendies. Huit personnes luttant contre les flammes ont perdu la vie lors de la saison historique de 2023.

Le communiqué indique que le pompier a été transporté par avion au complexe opérationnel de Parcs Canada à Jasper où l’attendait un hélicoptère du Shock Trauma Air Rescue Service (STARS), et qu’il a été déclaré mort peu de temps après.

Le pompier décédé était originaire de Calgary. Il était basé dans la région de Rocky Mountain House, selon la GRC, qui n’a toutefois pas divulgué son nom.

M. Loewen a déclaré que les informations sur le pompier n’avaient pas été diffusées par souci pour les membres de sa famille, mais il a dit que les autorités travaillaient avec eux pour publier les détails. Il a également affirmé que la famille serait admissible au Fonds des héros de la province, un paiement unique et non imposable de 100 000 $ qui reconnaît les services des premiers répondants.

Des messages de sympathies

Le premier ministre fédéral Justin Trudeau a réagi à l’annonce de cette tragique nouvelle.

« Ça me fend le cœur d’apprendre qu’un pompier a perdu la vie en combattant les incendies de forêt de Jasper, a-t-il écrit sur le réseau social X. Il a servi les Albertains avec un courage indéfectible, et son décès est bouleversant. Mes pensées accompagnent sa famille, ses amis et toute son équipe. »

La première ministre de l’Alberta, Danielle Smith, a également exprimé sa tristesse et a présenté ses condoléances à la famille et aux amis du pompier.

« Nous sommes éternellement reconnaissants envers les courageux pompiers forestiers qui risquent leur vie chaque jour pour protéger les autres », a écrit Mme Smith sur X.

Des milliers de personnes ont fui la ville et le parc national Jasper le 22 juillet à cause des incendies de forêt, qui ont fini par se propager à la communauté et qui ont détruit un tiers de ses bâtiments.

Un ordre d’évacuation pour la municipalité de Jasper et le parc national Jasper reste en vigueur. Parcs Canada a rapporté samedi que l’incendie dans le parc était toujours incontrôlable et qu’il s’étendait sur 32 000 hectares.

« Cette personne dévouée s’est rendue à Jasper pour nous aider, pour aider à protéger notre ville et notre maison. Nous souffrons pour sa famille, ses proches et ses camarades », a déclaré le maire de Jasper, Richard Ireland, dans un communiqué à propos du décès du pompier.

La Santé et sécurité au travail de la province a été informée et enquêtera sur la mort de l’homme.

Le syndicat du pompier décédé – l’Alberta Union of Provincial Employees (AUPE) – a publié une déclaration disant que le décès a laissé ses collègues syndiqués choqués et attristés. « Nous pensons également aux membres de son équipe et aux autres pompiers forestiers qui continuent de risquer leur vie pour lutter contre cet incendie et d’autres incendies de forêt », a affirmé le président de l’AUPE, Guy Smith, dans le communiqué.

Il y a un peu plus d’un an, Devyn Gale, 19 ans, un combattant des incendies de forêt dans le sud de l’intérieur de la Colombie-Britannique, est décédé après avoir été heurté par la chute d’un arbre.

Parcs Canada a déclaré que le décès de samedi « met en évidence la nature dangereuse de la lutte contre les incendies de forêt et les dangers auxquels les membres des équipes sont confrontés chaque jour ».