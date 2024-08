Environ un tiers des structures de la ville ont été détruites, mais les infrastructures clés, notamment les écoles et l’usine de traitement des eaux, ont été épargnées.

(Jasper) Le maire de Jasper, en Alberta, affirme qu’un plan est en place pour permettre aux résidants de revenir voir l’état de leurs maisons, mais les incendies et les intempéries ne coopèrent pas.

Aaron Sousa La Presse Canadienne

« Ils veulent revenir et voir leur maison », a déclaré jeudi Richard Ireland, aux journalistes à Hinton, en Alberta, aux côtés de ses homologues provinciaux et nationaux.

« C’est bouleversant, mais cela fait aussi partie du chemin de guérison que nous devrons tous emprunter. »

M. Ireland a déclaré que les gens ne pourront rentrer que lorsque tout sera sécuritaire, soulignant qu’il y avait toujours des incendies dans les environs.

« Des conditions météorologiques comme celle-ci – augmentation des températures, diminution de l’humidité et prévisions de vents croissants – sont autant de manières d’attiser les flammes », a-t-il rappelé.

« Nous sommes donc prudents, mais nous reconnaissons le besoin et nous y travaillons. »

L’incendie qui a forcé 25 000 personnes à quitter le parc national Jasper il y a 10 jours, dont 5000 habitants de la ville de Jasper, a été éteint dans la communauté, mais continue de brûler dans le parc et demeure une menace.

Environ un tiers des structures de la ville ont été détruites, mais les infrastructures clés, notamment les écoles et l’usine de traitement des eaux, ont été épargnées.

Les évacués ont été dirigés vers des centres d’Edmonton, de Calgary et de Grande Prairie.

Certaines personnes vivant en résidences pour personnes âgées qui ont été forcées de fuir vers l’ouest lorsque le feu a initialement coupé les voies d’accès à l’est ont été transportées par navette vers des hébergements à Hinton depuis des communautés de la Colombie-Britannique, dont Valemount.

« Nous devons ramener ces personnes de ce côté-ci de la frontière », a déclaré Jason Nixon, ministre des Personnes âgées de l’Alberta.

Les travaux se sont poursuivis sur d’autres fronts.

Parcs Canada affirme que des gicleurs ont été installés sur certains bâtiments au nord du lotissement urbain du parc, en prévision de l’augmentation de l’activité des incendies.

Accélérer le processus

Le courant électrique a été rétabli au centre-ville et des équipes travaillent actuellement au nettoyage des débris.

Parcs Canada indique qu’une carte d’évaluation des dommages est en voie d’élaboration et que celle-ci sera publiée sous peu.

Un plan était en préparation pour permettre aux campeurs qui ont dû abandonner leur caravane dans le parc de revenir les chercher.

La route 16, traversant le parc, à certaines heures pour un trafic commercial intense afin de maintenir le mouvement des marchandises tout en permettant aux équipes de pompiers de se déplacer et d’avoir une certaine flexibilité.

Les responsables fédéraux et provinciaux ont déclaré qu’ils s’efforçaient d’accélérer le traitement des réclamations d’assurance, des permis d’aménagement et des formalités administratives pour aider les résidants de Jasper à trouver du travail et à reconstruire la communauté.

Jeudi après-midi, environ 118 incendies de forêt faisant rage dans la zone de protection forestière de la province, dont 19 étaient hors de contrôle.

Le personnel de la ville a déclaré que la superficie de l’incendie de Jasper est estimée à 325 kilomètres carrés.