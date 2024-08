Le service de lutte contre les incendies en Colombie-Britannique se méfie des vents

Le BC Wildfire Service affirme que les vents attisés par un front froid sont à l’origine de l’expansion rapide d’un incendie incontrôlable près de Golden, en Colombie-Britannique, et que cela pourrait être le cas pour d’autres incendies, même si ce front apporte des pluies et du temps plus frais.