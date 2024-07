PHOTO DIEGO IBARRA SANCHEZ, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES

(Ottawa) Affaires mondiales Canada prévient les quelque 21 000 Canadiens au Liban qu’ils ne peuvent pas compter sur les vols d’évacuation du gouvernement si la guerre ravage ce pays.

Dylan Robertson La Presse Canadienne

L’agence affirme que 21 399 Canadiens se sont officiellement enregistrés comme se trouvant au Liban, mais elle s’attend à ce que beaucoup plus de Canadiens soient effectivement présents dans ce pays.

Ottawa exhorte depuis des mois les Canadiens à quitter le Liban ou à ne pas s’y rendre. Mais des groupes de la diaspora libanaise affirment que nombre de Canadiens ont poursuivi leurs projets de voyage, notamment pour rendre visite à des proches.

Des pays pairs qui n’avaient pas encore recommandé à leurs ressortissants de quitter le Liban l’ont fait ces dernières semaines, alors que s’intensifient les tensions entre Israël et les militants du Hezbollah.

Le Canada planifie depuis octobre dernier une éventuelle évacuation de ses ressortissants et a dépêché du personnel militaire au Liban et à Chypre pour s’y préparer. Mais Ottawa prévient que ces évacuations ne sont pas toujours possibles dans l’urgence.

Israël a mené mardi une frappe rare sur une banlieue de la capitale libanaise, Beyrouth, qui, selon l’État hébreu, aurait permis d’éliminer un haut commandant du Hezbollah au Liban. Selon Israël, ce commandant aurait été à l’origine d’une attaque à la roquette, samedi dernier, qui a tué 12 jeunes sur le plateau du Golan, sous contrôle israélien.

La frappe israélienne en banlieue sud de Beyrouth, mardi, a tué au moins une femme et deux enfants, et blessé des dizaines de personnes.

« Vous ne devriez pas dépendre du gouvernement du Canada pour un départ assisté ou une évacuation », indique le gouvernement canadien dans sa rubrique « conseils aux voyageurs ».

« Depuis octobre 2023, le gouvernement du Canada recommande aux Canadiens de quitter le Liban pendant que des options commerciales sont encore disponibles. »

« Certaines compagnies aériennes ont déjà suspendu temporairement leurs services vers l’aéroport international Rafic Hariri de Beyrouth. D’autres perturbations dans les transports sont probables, notamment des fermetures d’espaces aériens, des annulations de vols et des déroutements. »

Affaires mondiales Canada prévient dans un communiqué que « les évacuations assistées par le gouvernement d’un pays étranger sont une option de dernier recours, lorsque tous les moyens de transport personnels et commerciaux ont été épuisés et que la sûreté et la sécurité de ses citoyens sont compromises ».

Le Canada a récemment utilisé des avions militaires pour extraire des ressortissants de situations de crise en Israël et au Soudan vers des pays voisins. Ces ressortissants devaient ensuite acheter des billets sur des vols commerciaux pour rentrer au pays.