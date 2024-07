(Edmonton) Un incendie qui fait rage dans le parc national Jasper, en Alberta, est toujours hors de contrôle alors que les équipes s’efforcent de rétablir l’électricité dans la ville, de retrouver les animaux de compagnie perdus des propriétaires, et d’élaborer un plan permettant aux vacanciers de récupérer leurs caravanes de camping bloquées.

Fakiha Baig La Presse Canadienne

« Les incendies de forêt sont toujours très actifs », a affirmé Mike Ellis, ministre de la Sécurité publique de l’Alberta, lors d’une conférence de presse en ligne.

Les travaux se sont poursuivis sur plusieurs fronts. M. Ellis a indiqué que les équipes au sol et dans les hélicoptères luttaient contre les flammes, avec des avions-citernes en attente.

Il a ajouté qu’un plan était en cours d’élaboration et qu’il devrait être prêt dans les prochains jours pour aider les gens à récupérer les roulottes et les caravanes qu’ils ont été forcés d’abandonner lorsque l’ordre de quitter le parc a été donné.

M. Ellis a également annoncé que le tronçon de l’autoroute 16 traversant le parc allait bientôt rouvrir à un trafic commercial intense.

« Il s’agit d’un corridor économique important », a-t-il ajouté.

On ne sait toujours pas quand les gens seront autorisés à revenir. Mais la province et Parcs Canada travaillent sur un plan permettant aux résidents de visiter la ville en bus lorsque cela sera considéré comme sûr, a précisé M. Ellis.

« Je peux vous dire que nous nous engageons à organiser ces circuits en bus, même dans le cas où les gens ne pourraient pas sortir du bus », a-t-il avancé.

« Nous essayons d’enlever les débris. Nous parlons d’arbres tombés, de poteaux électriques tombés. »

Le ministre des Forêts et des Parcs de l’Alberta, Todd Loewen, a pour sa part prévenu que la lutte contre les incendies devrait devenir plus difficile dans les prochains jours en raison des prévisions de temps plus chaud, plus sec et plus venteux.

« Nous ne sommes pas encore sortis du bois », a-t-il dit.

Les flammes qui ont détruit plus d’un tiers des structures de la ville de Jasper, la semaine dernière, ont été éteintes.

Dans un communiqué, Parcs Canada a confirmé que 750 personnes étaient impliquées dans les efforts de lutte contre les incendies, en veillant à ce que le feu ne réapparaisse pas dans la pittoresque municipalité des Rocheuses.

Les 5000 habitants de la ville, ainsi qu’environ 20 000 visiteurs, ont reçu l’ordre d’évacuer dans la nuit du 22 juillet. Deux jours plus tard, un incendie provoqué par des vents violents a submergé les équipes et s’est propagé dans la limite sud de la ville, détruisant 358 maisons et commerces.

Les infrastructures essentielles ont résisté aux flammes. La ville procède désormais au rinçage des conduites d’eau et tente de rétablir l’électricité.

Parcs Canada indique que les équipes municipales récupèrent également les animaux perdus dans la ville.