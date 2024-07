Tout l’été, La Presse vous fait parcourir le Québec en vous racontant la vie des rivières. Des histoires humaines, scientifiques ou historiques qui ont toutes une rivière pour attache. Cette semaine : la rivière Rouge

Du petit château qu’il s’est fait construire sur la rivière Rouge, Jacques Grève règne en roi sur la descente en tube. En Fou du roi, plutôt : c’est le nom de son camping.

Chaque été depuis 24 ans, l’ex-infirmier de 57 ans et son équipe accueillent des milliers de vacanciers qui viennent dériver sur un long tronçon du cours d’eau. Une bonne heure et demie de descente les fesses sur un tube, au gré du courant.

« C’est l’endroit parfait : ce n’est pas profond, l’été tu as de l’eau aux genoux pratiquement tout le long. Le fond est en sable », a détaillé M. Grève, accompagné de ses deux dobermans. « Pendant 15 ans, on l’a fait sans veste de sauvetage, rien. Jamais eu d’accident. » Elles sont maintenant obligatoires.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Le camping Fou du Roi offre des descentes en pneumatique sur la rivière Rouge, dans la région des Laurentides.

L’homme de 57 ans revendique carrément la paternité de cette activité au Québec, qui s’est depuis répandue sur plusieurs rivières. Lui-même fréquentait la rivière Rouge sur « des pneus d’auto » dans sa jeunesse, mais c’est lors d’une descente de rivière en tube en Ontario qu’il a réalisé que son ancien passe-temps pouvait devenir une occasion d’affaires.

« En 1999, j’ai acheté et j’ai démarré le camping, a-t-il expliqué. L’année d’après, on a parti les tubes. Il n’y avait aucune activité dans la région, alors ça n’attirait pas le monde fort, fort pour mon camping. Je me suis dit qu’il fallait que je trouve de quoi. »

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Jacques Grève, propriétaire du camping Fou du roi

Les débuts étaient artisanaux. « C’était des vieux tubes de camion qu’on prenait, avec des housses qu’on avait fabriquées nous-mêmes. » Puis l’activité a pris de l’ampleur au fil du temps, jusqu’à devenir parfois plus importante que la gestion du camping lui-même : « C’est ça qui rapporte le plus. C’est dur à battre. » Quelque 300 à 400 tubes sont disponibles.

À la dérive

Kim Vezeau et son petit groupe descendent la rivière avec leurs deux chiens, nommés Esteban et Zia, « comme dans Les cités d’or ». Sous un soleil resplendissant, les bergers australiens doivent faire un effort visible pour demeurer immobiles sur leur bouée flottante. L’eau est assez translucide.

« Ça les entraîne à rester calmes et à apprécier le moment. Ce n’est pas leur genre », a-t-elle expliqué. Leurs propriétaires aussi doivent baisser le rythme. « C’est notre moment où on est ensemble et on relaxe. On n’a pas le choix de se laisser aller : tu ne peux pas aller plus vite que le courant. »

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Ce n’est pas que des humains qui peuvent profiter de la rivière Rouge.

La plupart des « tubeurs » (c’est leur surnom ici) s’arrêtent en chemin pour se baigner et se rafraîchir un peu.

Les familles Mendez-Perez et Figueroa-Quintero dérivent tranquillement au fil de l’eau, leurs tubes attachés les uns aux autres. Trop tranquillement au goût de certains. « Ça me prendrait une rame », lance l’un d’eux en s’adressant à un employé de l’opération, qui se déplace en canot. Sans le convaincre.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Plusieurs plages bordent le parcours.

Samuel Thibault, l’employé en question, profite de sa sortie sur la rivière pour s’assurer que tout est en ordre sur la section de rivière où il envoie des clients. « Techniquement, tout ce qui est sur le sable fait partie de la rivière, donc les propriétaires ne peuvent pas vraiment nous empêcher de nous arrêter là », a-t-il dit. Certains expriment quand même leur mécontentement.

Mais l’entrepreneur ne se laissera pas marcher sur les pieds : il est ici chez lui. Il a d’ailleurs grandi dans le modeste bungalow adjacent au camping avec ses 15 frères et sœurs.

« C’est une malédiction de famille ! »

Jacques Grève croit savoir que Louis XIV a confisqué le château de ses lointains ancêtres, dans le Languedoc, au XVIIe siècle.

Ces jours-ci, c’est plutôt la municipalité de Rivière-Rouge qui lui cause des maux de tête. Le camping et les autorités locales sont enlisés dans un conflit interminable devant les tribunaux, notamment parce qu’une partie du terrain riverain est inondable. Selon le principal intéressé, les demandes des autorités municipales mettent en péril l’avenir de l’entreprise.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Le camping Fou du roi et les autorités locales sont enlisés dans un conflit interminable devant les tribunaux, notamment parce qu’une partie du terrain riverain est inondable.

Le maire de Rivière-Rouge, Denis Lacasse, n’a pas voulu commenter la situation.

« Je me suis dit : ce n’est pas vrai que la Ville va prendre mon château, encore… C’est une malédiction de famille, cette affaire-là ! », a lancé M. Grève en riant. Un procès est prévu pour septembre, au palais de justice de Mont-Laurier. « Le terrain est inondable. Je sais qu’il est inondable, mais il inonde une journée dans l’année… »

Jacques Grève badine, mais la situation le ronge. L’été en cours pourrait-il être le dernier du Fou du roi ? « Je ne sais pas », a-t-il répondu, cigarette accrochée aux lèvres. « Si le camping ferme, il fermera. Moi, je continue » avec la descente en tube.

Une fois lancé dans le courant, difficile d’arrêter.