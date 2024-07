(Jasper) La première ministre Danielle Smith a promis que l’Alberta presserait le gouvernement fédéral et la ville de Jasper à accélérer la reconstruction de la pittoresque ville des Rocheuses.

Jack Farrell La Presse Canadienne

Mme Smith affirme que son gouvernement a mis sur pied un comité de hauts fonctionnaires pour travailler avec les dirigeants de Parcs Canada et de Jasper afin d’échanger des idées, d’accélérer les permis d’aménagement et de collaborer sur les moyens de restaurer l’endroit le plus rapidement possible.

« Parfois, ces approbations de permis peuvent être compliquées. Elles peuvent être longues », a reconnu Mme Smith en s’adressant aux journalistes à Calgary, mardi.

« Nous ne voulons pas rester trois ou quatre ans à attendre toujours les approbations de développement et de permis », a-t-elle plaidé.

PHOTO AMBER BRACKEN, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE La première ministre de l’Alberta, Danielle Smith

Jasper, une ville d’environ 5000 habitants, a perdu un tiers de ses maisons et de ses entreprises lorsqu’un incendie de forêt a incendié la partie ouest de la municipalité la semaine dernière.

Les incendies ont forcé l’évacuation de la population de la ville et d’environ 20 000 visiteurs. Les sans-abri ont reçu l’ordre de se rendre vers les centres d’évacuation d’Edmonton, de Calgary et de Grande Prairie.

L’incendie dans la ville est éteint, mais celui qui sévit toujours dans le parc demeure hors de contrôle.

Parc Canada a déclaré que les équipes luttaient contre des points chauds près de la ville, notamment autour du célèbre « Jasper Park Lodge » de la chaîne Fairmont.

Un retour attendu

Les responsables ont déclaré que la pluie avait apporté un certain soulagement, mais que des conditions plus sèches devraient revenir dans les prochains jours.

Joe Zatylny, directeur général adjoint de l’Agence provinciale de gestion des mesures d’urgence, a mentionné aux journalistes qu’un retour des résidents à Jasper n’était pas encore envisagé. Ce retour s’effectuera une fois que les incendies de forêt se seront calmés et que la zone sera sécuritaire, a-t-il précisé.

Lundi soir, les autorités municipales ont énuméré les étapes qui restaient à franchir avant que les résidents puissent regagner leur chez-soi.

PHOTO AMBER BRACKEN, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Des équipes de pompiers travaillent dans un quartier dévasté de Jasper, en Alberta, le 26 juillet 2024.

Parcs Canada doit confirmer que les incendies ne constituent plus une menace imminente pour Jasper. Il faut également rétablir les services d’urgence, comme la répartition du 911 et les soins médicaux, ainsi que les services de vente au détail essentiels, comme les épiceries et les stations-service.

« Nous savons et entendons dire que les résidents veulent rentrer chez eux, et nous ferons en sorte que cela se produise lorsqu’il sera possible de le faire en toute sécurité », a indiqué la ville dans une publication sur Facebook.

« La sécurité restera toujours la priorité absolue. Les risques d’incendie pourraient nécessiter l’évacuation du lotissement urbain à tout moment dans le futur », ont ajouté les responsables.

Le roi Charles attristé

Le roi Charles a indiqué mardi que lui et son épouse, la reine Camilla, étaient « profondément attristés » de constater les dégâts causés par les incendies de forêt dans le parc national Jasper, en Alberta.

La royauté britannique est venue visiter le parc national Jasper pour la première fois en 1939, lorsque le roi George VI et la reine mère Élisabeth y ont séjourné. Leur fille, la reine Élisabeth II, était venue au parc national avec son mari, le prince Philip, en 2005.

PHOTO KIRSTY WIGGLESWORTH, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Le roi Charles a indiqué mardi que lui et son épouse, la reine Camilla, étaient « profondément attristés » de constater les dégâts causés par les incendies de forêt dans le parc national Jasper.

Il rappelle que la pittoresque destination touristique des Rocheuses est un « endroit réellement féerique, dont la beauté romantique et sauvage a captivé les Canadiens et les visiteurs du monde entier ».

Le roi Charles a exprimé sa sympathie pour ceux et celles dont la vie et les moyens de subsistance ont été affectés, en particulier ceux qui ont perdu leurs biens et qui ont été forcés de quitter la ville de Jasper.

Il a remercié les premiers intervenants, les bénévoles et les dirigeants de la communauté qui se sont mobilisés pour aider, et il a félicité les Canadiens pour leur soutien.