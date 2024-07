Parcs Canada a estimé que 30 % des structures de Jasper ont été endommagées par l’incendie de forêt, et 358 des 1113 structures de la ville ont été détruites.

Une carte provisoire des dommages subis par la ville de Jasper, en Alberta, a été rendue publique par la municipalité. L’incendie de forêt, qui a ravagé la ville en début de semaine, continue de brûler de manière incontrôlable dans le parc national.

« La douleur que subit notre ville va au-delà de ce qu’on peut concevoir », a déclaré le maire de Jasper, Richard Ireland, dans un communiqué de la municipalité. « Nos maisons étaient pleines de souvenirs, et étaient des foyers pour nos familles, nos amitiés et notre communauté. »

La première ministre Danielle Smith, accompagnée de Richard Ireland et d’autres dignitaires, a visité la ville évacuée vendredi, où ils ont découvert les restes brûlés de la maison où le maire lui-même a grandi. La municipalité a dressé une carte provisoire des dommages, rendue publique sur son site. On y voit en rouge les bâtiments détruits, et en jaune ceux où des dommages visibles ont été constatés.

CARTE FOURNIE PAR LA VILLE DE JASPER Une carte qui montre les structures endommagées par l’incendie de forêt.

Parcs Canada a estimé que 30 % des structures de Jasper ont été endommagées par l’incendie de forêt, et 358 des 1113 structures de la ville ont été détruites.

« Je tiens à présenter mes sincères condoléances à tous ceux qui ont subi des pertes. Nous sommes là pour soutenir toute la communauté de Jasper », a souligné Alan Fehr, directeur de l’unité de gestion de Jasper de Parcs Canada, dans un communiqué.

Parcs Canada a également précisé que l’incendie de forêt qui a ravagé la ville n’est toujours pas maîtrisé, et qu’il devrait s’intensifier au cours des prochains jours en raison du temps plus chaud. Il continue de menacer le nord de la ville.

PHOTO AMBER BRACKEN, ARCHIVES REUTERS L'incendie de forêt qui a ravagé Jasper n’est toujours pas maîtrisé

Les points chauds visibles dans la ville de Jasper ont cependant été éteints. Les pompiers continuent de patrouiller pour détecter toute reprise d’activité des feux, et ils prévoyaient samedi soir de réaliser dimanche matin un balayage infrarouge de la ville pour repérer tout point chaud résiduel à éteindre. Des zones et des structures situées en périphérie de la ville continuent d’être arrosées pour les protéger du feu.

Parcs Canada a également indiqué qu’une quinzaine d’animaux de compagnie, qui n’avaient pas pu être récupérés par leurs propriétaires avant l’évacuation, ont été recueillis et hébergés par La Hinton and District SPCA, en attendant de retrouver leurs familles.

À 300 km au sud de Jasper, le village de Slocan, en Colombie-Britannique, et des habitations en périphérie ont également dû être évacués en raison d’incendies de forêt. Au total, plus de 600 résidences ont été évacuées dimanche matin. Les deux incendies principaux qui font rage à proximité du village, appelés Aylwin Creek et Komonko Creek, font près de 30 km⁠2. L’incendie d’Aylwin Creek a également déclenché il y a quelques jours d’autres ordres d’évacuation, notamment pour la communauté de Silverton, située à quelques kilomètres au nord de Slocan.

Avec des informations de La Presse Canadienne